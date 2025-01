Jabukovo sirće pomaže i kod ove česte bolesti, prodisaćete odmah, samo popijte na prazan stomak

Koristite li inhalator, maska mora biti čvrsto pričvršćena na lice, a onaj ko se inhalira treba biti u uspravnom položaju. Ako se koristi inhaliranje vrućom vodom, treba se paziti opekotina i ne sme se koristiti prevruća para jer će dovesti do opekotina sluznice disajnih puteva.

U vodu za inhalaciju može se staviti morska so, čaj od kamilice, žalfije i eteričnih ulja.

Jednostavan recept rastvora za inhaliranje je rastapanje 10 grama soli u 100 mililitara prokuvane vode.

Druga vrsta rastvora priprema se tako da u četiri decilitra kipuće prokuvane vode stavite pola režnja belog luka, dve kapi eteričnog ulja čajevca i 3 kapi eteričnog ulja eukaliptusa. U vodenu paru možete dodati i po dve-tri kapi ulja majčine dušice, ruzmarina i lavande.

Sinuse je odlično inhalirati eteričnim uljima eukaliptusa globulusa, ravensare, paprene metvice, kajeputa i/ili čajevca.

Zagrejte pola litre vode do vrenja i maknite s vatre. Dodajte kap eteričnog ulja i udišite jedan minut. Ponovno dodajte kap ulja i inhalirajte se još minut. Nastavite dok ne ukapate od pet do sedam kapi. Postupak ponavljajte od dva do tri puta.

Osim inhalacije, za probleme sa sinusima može biti odlična i domaća pileća supa jer ona poseduje blaga svojstva antibiotika pa zato ublažuje simptome bolesti.

Jedan od najboljih saveznika u borbi s upalom sinusa je i jabukovo sirće, a može se koristiti i pre nego što infekcija nastupi. Najčešće se mešaju dve čajne kašikice jabukovog sirćeta s dva decilitra vode i pije natašte, a u slučajevima teže infekcije napitak se može piti čak i nekoliko puta na dan.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com