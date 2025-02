Jedan je od većih rizika za karcinom debelog creva, a i dalje ga ne shvatamo toliko ozbiljno

Rak debelog creva i rektuma jedan je od najčešćih tipova raka u razvijenom svetu, pa tako i u Srbiji. Karcinom debelog creva (kolorektalni karcinom) se nalazi na trećem mestu po učestalosti svih karcinoma kod muškaraca i na drugom mestu kod žena. U svetu se godišnje dijagnostikuje oko milion novih bolesnika, što je skoro 10% od svih novodijagnostikovanih karcinoma. Glavni nepromenljivi faktori rizika za njen razvoj su starost, koja se poslednjih godina smanjuje, i genetska predispozicija, dok su najvažniji promenljivi gojaznost, fizička neaktivnost i ishrana sa malo vlakana i puno prerađene hrane.

Tri pokazatelja

Gojaznost se obično utvrđuje pomoću indeksa telesne mase (BMI), iako nije uvek pouzdan. Čak i osobe sa normalnim BMI (od 19 do 24,9 kg/m2) mogu, naime, imati povećan rizik od ove vrste karcinoma, ako imaju centralnu debljinu, tj. masno tkivo nagomilano dominantno na stomaku. U Nemačkom centru za istraživanje raka (DKFZ) u Hajdelbergu, procenili su povezanost rizika od raka debelog creva sa BMI, odnosom struka i kukova i obimom struka kod oko 460.000 ljudi starosti od 40 do 69 godina, od kojih je 67 odsto bilo gojazno ili gojazno. U 12,5 godina praćenja, njih 5.977 razvilo je rak debelog creva. Rezultati su objavljeni u International Journal of Obesity.

Važna veza

Pogoršanje odnosa struka i kukova pokazalo je jaču povezanost sa rizikom od raka debelog creva nego povećanje BMI. Štaviše, odnos struka i kukova pokazao je visoko značajnu povezanost sa rizikom od te vrste raka u svim kategorijama BMI, dok je odnos između BMI i rizika bio slab i nije statistički značajan u svim kategorijama odnosa struka i kukova. Abdominalna gojaznost je dosledno povezana sa rizikom od raka debelog creva i rektuma kod oba pola. Rezultati ukazuju na važnost uvođenja dodatnih mera, kao što je odnos struka i kukova, u rutinsku kliničku praksu kako bi se bolje upravljalo gojaznošću, a samim tim i negativnim zdravstvenim ishodima povezanim sa njom, kažu autori.

(Živim.hr)

