Jedemo ih svaki dan a uzrokuju halucinacije, nesanicu i promenu boje kože

Znate da hrana koju jedete može uticati na vaše opšte zdravlje i težinu. Ali nisu samo stomak ili bokovi ti koji osećaju uticaj onoga što jedete. Konzumiranje određene hrane može izazvati neke zaista čudne fizičke nuspojave poput nadimanja ili smrdljivog urina.

„Konzumiranje hrane bogate natrijumom može izazvati zadržavanje vode u telu“, kaže Peni Klark, registrovani dijetetičar.

On dodaje da su preporučene dnevne doze za unos natrijuma manje od 2.300 miligrama dnevno, ali većina odraslih konzumira mnogo više. Naime, so se ne nalazi samo u čipsu ili šunki. Tone hrane koju konzumiramo svaki dan imaju višak natrijuma koji može izazvati oticanje vaših prstiju.

„Neki od glavnih doprinosa uključuju pice, sendviče, burito, hamburgere, prerađeno meso (slanina, delikatese, viršle), hleb, konzerve (supe i povrće), smrznuta jela, grickalice (čips, krekeri, itd.), začine za salatu, senf, kečap) i restoransku hranu“, kaže Klark.

Međutim, oticanje prstiju, ruku ili stopala nije normalno, čak i ako ste ceo dan uživali u slanoj, prerađenoj hrani. Iz tog razloga, Klark preporučuje da obavestite svog lekara ako osetite oticanje udova jer to može biti posledica ozbiljnog stanja.

Pečurke mogu da izazovu osip

Bilo šta može izazvati osip ako ste alergični, a ne samo pečurke! Ali šitake dermatitis se javlja nakon konzumiranja istoimenih pečuraka.

„Šitake dermatitis je retka vrsta kožnog osipa uzrokovana konzumiranjem sirovih ili nedovoljno kuvanih šitake pečuraka. Osip linearnih pruga podseća na tragove biča i javlja se na trupu, ali može da se pojavi i na udovima, vratu i glavi „, kaže Klark.

Ali ne brinite, ako ste već konzumirali ove pečurke i niste dobili osip, verovatno ne morate da brinete o ovom stanju. Naime, samo dva odsto ljudi može da razvije ovu vrstu dermatitisa.

Špargla čini urin smrdljivim

Da li ste ikada jeli šparglu i nakon toga je vaš urin imao oštar miris?

„Da, konzumiranje špargle može dovesti do oštrog mirisa koji podseća na kuvani kupus ili kikiriki. Neki naučnici smatraju da je to rezultat varenja i razlaganja jedinjenja koja sadrže sumpor, koja postaju isparljiva u našem urinu i mogu da se namirišu 15 do 30 minuta nakon konzumiranja špargle“, kaže Klark.

Naravno, neki ljudi će jesti špargle i neće im drugačije mirisati urin. Ne brinite, vaš urin može imati neprijatan miris, ali ga ne osećate. Za to je kriva genetika.

„U svakom slučaju, špargle su hranljive i niskokalorične, dobar su izvor vitamina C, bogate su folatima i sadrže vitamin A“, objašnjava Klark.

Drugim rečima, slobodno uživajte u njima.

Soja može smanjiti broj spermatozoida

Nema mnogo studija koje podržavaju ovu tvrdnju, ali jedna studija je otkrila da je visok unos izoflavona (koji se nalaze u soji) povezan sa smanjenom plodnošću kod životinja.

Pored smanjenja broja spermatozoida, pokazalo se da soja ima sličan efekat na ženski reproduktivni sistem. Naime, soja je endokrini disruptor. Može oponašati hormon estrogen i stvoriti probleme sa plodnošću.

Međutim, malo je istraživanja obavljeno na ovu temu.

Vitamin C uzrokuje da urin postane narandžasti

Ako svakog jutra popijete čašu soka od pomorandže i suplement vitamina C, ova povećana količina ovog važnog vitamina može pretvoriti vaš urin u narandžastu boju. Međutim, vitamin C nije jedini razlog zašto se to dešava.

„Dehidracija može dovesti do toga da urin postane narandžasti“, rekao je Klark.

Ali ne morate previše da brinete o visokom unosu vitamina C, važno je samo da pijete dovoljno vode kako biste sprečili dehidraciju.

Nezreli dud može da izazove halucinacije

Prema studiji objavljenoj u Indijskoj akademiji nauka, crveni dud je poznat po odličnom ukusu, ali neka istraživanja pokazuju da nedovoljno sazrevanje ove biljke i mlečni sok u listovima i stabljikama mogu izazvati halucinacije. I ne samo to, nezreli dud može da stimuliše nervni sistem, izazivajući stomačne smetnje.

Svakako treba naglasiti da je za potvrdu ove tvrdnje potrebno više naučnih dokaza. Stoga, uzmite ovaj neželjeni efekat sa rezervom.

Mlečni proizvodi se mogu koristiti kao laksativ

Na neki način, ili samo ako ste alergični na glavni sastojak, laktozu.

Naime, osobe koje imaju intoleranciju na laktozu ne mogu da svare mleko i mlečne proizvode jer njihov organizam ne proizvodi dovoljno enzima laktaze. Kao rezultat toga, kada konzumiraju mlečne proizvode, mogu da dožive dijareju, gasove i/ili grčeve u stomaku. Drugim rečima, mlečni proizvodi postaju laksativi.

Zbog toga Klark preporučuje da ih zaobiđete i posegnete za alternativama koje možete pronaći u gotovo svim prodavnicama.

Prevelik unos šargarepe može učiniti vašu kožu narandžastom

Zaboravite odlazak u solarijum jer vam se čini da i šargarepa može da promeni boju kože, a uz to je i jeftinija.

„Previše šargarepe i druge hrane bogate beta-karotenom može izazvati žuto-narandžastu promenu boje kože, posebno na dlanovima i tabanima“, rekao je Klark.

Kako? Kada jedete previše šargarepe, višak beta-karotena nema gde da ode kada uđe u krvotok. Zbog toga se čuva ispod kože. Kada se jednom uskladišti ispod kože, ima sposobnost da zaista promeni nijansu vaše pigmentacije.

Isti efekat imaju bundeva i slatki krompir. Upravo zato što su namirnice bogate beta-karotenom.

Začinjeni sos može da izazove nesanicu

Da li ste već neko vreme imali problema sa nesanicom? U stvari, krivca možete pronaći u ljutom sosu i začinjenoj hrani.

U jednoj studiji, čoveku su dali tabasko sos i senf za večeru, a on je kasnije imao problema sa spavanjem. Naučnici veruju da to ima veze sa termoregulacijom – procesom tela koji reguliše unutrašnju temperaturu.

Ne morate da jedete ljuti sos da biste imali problema sa nesanicom, to se može desiti ako jedete i začinjenu hranu.

Žvakaća guma bez šećera izaziva dijareju

Pošto je žvakaćoj gumi potrebna zamena za šećer, obično se koristi sorbitol. Slađi je od saharoze za 60%, a kalorijska vrednost je znatno niža. Međutim, ima jedan neželjeni efekat – dijareju. Očigledno, naša tela nisu sjajna u varenju sorbitola, tako da nema kuda osim kroz stolicu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.