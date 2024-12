Jedna loša navika vam može uništiti srce: Ovo je najgora moguća stvar koju radite vašem organu upozorava kardiolog

Srce je naš najvažniji organ, a sve loše navike koje usvajamo mogu ozbiljno ugroziti njegovu funkciju. Kardiovaskularne bolesti, među kojima je srčani udar najčešći, često su posledica nezdravih navika poput pušenja, nepravilne ishrane i stresa.

Poznati britanski kardiolog Hilari Džons nedavno je upozorio na ove opasnosti i naglasio važnost preventivnih mera kako bi naše srce ostalo zdravo i funkcionalno.

U poslednjem video snimku koji je podelio na društvenim mrežama, doktor Džons prikazao je model ljudskog srca i objasnio kako naše navike direktno utiču na njegovo zdravlje.

On je istakao da srce, kao vitalni mišić, zaslužuje posebnu pažnju i negu, jer svojim neprestanim radom održava ceo organizam u životu.

„Pogledajte ovo, ovo je kako vaše srce izgleda. Uz sve što za vas radi, zaslužuje da ga tretirate sa pažnjom. Nemojte ga naprezati prekomernim opterećenjem i težinama. Vežbajte redovno – srce je mišić i voli da se kreće“, naglasio je doktor.

Džons je takođe ukazao na to koliko je važno održavati ravnotežu u telu, a posebno u pogledu holesterola, jer previše holesterola može dovesti do njegovog nakupljanja u arterijama, što dovodi do njihovog sužavanja i povećava rizik od srčanih problema.

Međutim, najveću pažnju posvetio je temi pušenja, smatrajući ovu naviku glavnim faktorom rizika za srčane bolesti. Pušenje, prema njegovim rečima, udvostručuje rizik od srčanog udara, a već sama činjenica da je cigareta jedan od najštetnijih faktora za zdravlje srca ne može biti ignorisana. „Nemojte pušiti, vaše srce to mrzi“, poručio je Džons, ističući da pušači imaju dvostruko veći rizik od infarkta u odnosu na nepušače.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) potvrđuje da je prestanak pušenja jedan od najučinkovitijih načina za smanjenje rizika od srčanih i drugih ozbiljnih bolesti, kao što su moždani udari i rak. Takođe, osobe koje prestanu pušiti znatno poboljšavaju fizičko zdravlje, smanjuju rizik od plućnih bolesti i mogu osetiti poboljšanje mentalnog stanja.

Doktor Džons nije zaboravio ni stres, koji je, kako kaže, ozbiljan neprijatelj srca. „Stres je nešto sa čim se svi susrećemo u svakodnevnom životu. On je neizbežan, ali previše stresa može ozbiljno oštetiti naše srce“, upozorio je. Zbog toga je preporučio da svako od nas pronađe način da se opusti, bilo kroz fizičke aktivnosti, meditaciju ili jednostavno odvojeno vreme za sebe. „Vaše srce će vas voleti zbog toga“, zaključio je Džons, savetujući ljude da redovno praktikuju opuštanje i posvećuju se sebi kako bi očuvali svoje zdravlje i blagostanje.

Ovi saveti ne samo da pomažu u očuvanju zdravlja srca, već i doprinose boljoj svakodnevnoj energiji i kvalitetu života.

(Espreso / Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com