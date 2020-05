Jednostavan način za smanjenje alkoholizma

Potrošnja alkohola u celom svetu drastično se povećava, a da li na to delom utiče i veličina čaša iz kojih se pije, istraživači su pokušali da odgovore.

Novo istraživanje sa Univerziteta u Kembridžu analiziralo je konkretno da li veličina čaše za vino ima uticaja na potrošnju. Podaci iz arhive pokazali su da se kapaciet čaša za vino povećao skoro sedam puta u poslednjih 300 godina, a naročito od devedesetih godina prošlog veka. Takođe, uz pomoć onlajn istraživanja pronašli su po mnogobrojnim antikvarnicama različite čaše i posude korišćene za ispijanje vina. Samo od 1700. godine do danas izbrojano je 411 različitih čaša i posuda koje se koriste ili su se koristile za ispijanje vina. Prosečna zapremina čaše 1700. godine iznosila je 66 mililitara, a do početka ovog veka porasla je do 417 mililitara da bi danas iznosila 449 ml.

Kao razlog za ovakvo povećanje istraživanje navodi veliku ponudu vina kao i raznovrsne cene. Nekada je vino bilo privilegija bogatih, dok je danas ono široko zastupljeno u svim društvenim slojevima. Prema istraživanju, do otprilike 1970. godine vino je bilo piće društvene elite, dok je pivo bilo piće nižih slojeva društva. Od tada do danas potrošnja vina je povećana, dok se potrošnja piva prepolovila.

Porastom prodaje vina porasla je i proizvodnja čaša za vino koje su postale sve raznovrsnije i veće. Smatra se da su se i sa povećanjem tanjira povećale porcije hrane, što može doprineti povećanju broja ljudi sa prekomernom težinom.

Na kraju istraživanje navodi da veličina čaše i te kako može vizuelno zavarati pa da osoba koja pije ne zna koju količinu je popila.

Međutim, to ne opravdava preterivanje u ispijanju jer svako treba da zna kad i koliko mu je dosta.

Preporuka

Iz navedenog možemo naučiti da je tokom slavlja najbolje je da izaberemo manju čašu, što je izvesna garancija da ćemo manje popiti.