Jednostavan test krvi može otkriti više od 50 vrsta karcinoma, često pre bilo kakvih znakova ili simptoma, tvrde naučnici.

Stručnjacima bi to pomoglo u bržem dijagnostifikovanju bolesti. Više od 99 odsto pozitivnih rezultata je tačno, no ključno je svakako proveriti kako ne bi došlo do greške i dalo lažnu nadu pacijentu.

Lekari ga koriste u ispitivanjima na pacijentima, ali potrebno je još istraživanja, navodi se u časopisu „Annls of onkolodži“, prenosi „Kliks.ba“.

Test traži hemijske promene na delovima genetskog koda – DNK bez ćelija – koje izlaze iz tumora u krvotok.

Istraživači s Instituta za karcinom „Dana-Farber§ i Medicinskog fakulteta s Harvarda, radeći s kolegama iz Velike Britanije s Instituta „Fransis Krik“ i Univerzitetskog koledža „London“, testirali su više od 4.000 uzoraka pacijenata – neke s karcinomom, a neke bez njega. Uključeno je više od 50 vrsta, poput karcinoma creva, pluća i jajnika, a u 96 odsto uzoraka test je tačno otkrio o kojoj vrsti karcinoma je reč, navodi Bi-Bi-Si.

Šta kažu stručnjaci?

Jedan od vodećih istraživača profesor Geof Oxnard rekao je:

„Čini se da ovaj krvni test ima sve značajne karakteristike koje su potrebne da bi se mogle upotrebiti na populacijskoj lestvici kao probni test za više vrsta karcinoma. Svi se pitaju kada će takav test biti spreman za upotrebu. Na temelju ove uspešne kliničke validacije na hiljadama pacijenata, test je zapravo pokrenut za ograničenu upotrebu u kliničkim ispitivanjima. Ali pre nego što se ovaj krvni test počne koristiti rutinski, verovatno ćemo morati da vidimo rezultate kliničkih studija poput ove da bismo u potpunosti razumeli izvedbu testa“, pojasnio je on.

Istraživač u Velikoj Britaniji za rano otkrivanje karcinoma dr David Krosbi rekao je:

„Otkrivanje karcinoma u najranijim fazama, kada su manje agresivni i izlečivi, ima ogroman potencijal da spasimo živote. Iako je ovaj test još uvijek u ranoj fazi razvoja, početni rezultati su ohrabrujući, a ako se test može precizno prilagoditi kako bi bio učinkovitiji u otkrivanju karcinoma u najranijim fazama, mogao bi postati alat za rano otkrivanje“, rekao je on.

(Sputnjik)