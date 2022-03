Jednostavan trik koji će vam promeniti život: Ublažite migrenu pomoću jedne stvari

Svako ko je ikada patio od migrene reći će vam da su one mnogo gore od samo glavobolje. One mogu biti potpuno iscrpljujući, dovodeći do mučnine, povraćanja, osetljivosti na svetlost i buku, i često ne možete ništa da uradite povodom toga.

Migrene često dolaze iznenada što znači da možete malo da uradite da se pripremite za njih, a mnogi koji imaju ove probleme kažu da ni lekovi protiv bolova ne pomažu.

Trik koji će vam promeniti život

Elizabet Hejz, iz Indijane, ljubazno je podelila svoj savet na Fejsbuku, objašnjavajući da umesto jakih lekova protiv bolova i hladne, mračne sobe, sve što vam je potrebno je plastična štipaljka za odeću.

Woman cures migraine with food clip https://t.co/0SzpE0fiWi pic.twitter.com/7rx6lUAclm — Migraine Tipster (@TipMigraine) March 7, 2019

– Ovaj trik mi je večeras spasao život. Imala sam migrenu pre skoro dvanaest sati, a pre otprilike sat vremena bila je na nepodnošljivoj granici. Iscrpila sam sve svoje lekove i trikove koje obično koristim da ublažim migrene bez uspeha, a onda sam videla trik sa štipaljkom i isprobala. U roku od minut osetila sam olakšanje, a za dvadesetak moja bol je prepolovljena – rekla je Elizabeta, a onda je još nekoliko ljudi potvrdilo njene navode.

Rečeno je da je tačka pritiska između našeg palca i kažiprsta povezana sa glavoboljom , a akupresurom na ovoj tački, simptomi se mogu ublažiti, prenosi Healthline.

