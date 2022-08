Jednostavna rešenja koja će vam pomoći kod zatvora

Normalno pražnjenje creva može biti prekinuto zbog zatvora, kojeg pak mogu uzrokovati različiti faktori poput ishrane siromašne vlaknima i bogate masnoćama, stresa, smanjene fizičke aktivnosti, dehidracije, ali i upotrebe određenih lekova. Puno je stvari koje možete uraditi kako bi sutra zaboravili na problem koji vas je mučio.

Krećite se

Svi znamo da će kretanje pomoći našem organizmu da optimalno funkcioniše, ali možda ne znate da će jutarnja šetnja i smanjiti simptome depresije – a postoji jaka veza između depresije i hroničnog zatvora. Nije potrebno sate provesti u parku, ali ako odvojite samo 10-ak minuta za šetnju i udahnete svež vazduh i izložite se sunčevim zracima, mogli biste izbrisati psihološke simptome koji će pomoći i da se rešite psiholoških problema koji mogu uzrokovati zatvor.

Uzmite probiotik

Prema pisanju Harvard Health portala, dnevna doza probiotika može pomoći osobama koje pate od sindroma iritabilnog creva što može doprineti zatvoru. Svetska zdravstvena organizacija definiše probiotike kao žive mikroorganizme (dobre bakterije) koji, ako se konzumiraju u odgovarajućoj dozi kao dodatak hrani, imaju pozitivan efekat na zdravlje.

Svakodnevno i preventivno korišćenje probiotika podrazumijeva konzumaciju prehrambenih proizvoda koji su prirodno bogati izvori tih kultura. U prvom redu u te grupe namirnica spadaju fermentisani mlečni proizvodi kao što su jogurt, acidofil, kefir, kiselo mleko i razni sirevi koje se, osim zbog kalcijuma, belančevina i drugih važnih hranjivih materija, preporučuje svakodnevno konzumirati upravo kao prirodnu dnevnu dozu probiotika.

Magnezijum bi mogao pomoći

Kako nešto tako malo poput suplementa magnezijuma može pomoći? Ne samo da je ovaj mineral dobar za kosti, već čini čuda i za probavni sistem. Prema pisanju Healthline portala, magnezijum će opustiti creva i privući vodu u njih što će stolici olakšati prolaz. Od drugih vitamina mogu vam pomoći i vitamin C, B5 i B12.

Pazite što jedete

Možete li da prestanete da jedete čips jednom kad otvorite kesicu? Znate li šta takva hrana radi vašim crevima? Pre svega će poremetiti ravnotežu u crevima i njihov rad. Ako želite što pre u toalet, zamenite takve namirnice voćem i povrćem, a sve što sadrži zdrave masnoće je sigurno bolje za zdravlje probave od procesuiranje hrane. Dobre masnoće iz maslinovog ulja mogu pomoći tako što će obložiti ćelije creva i pomoći lakšem kretanju stolice.

Ustanite

Možda se vaš radni dan sastoji od sedenja na stolici, ali to ne znači da morate sediti 8 sati. Ako imate mogućnosti da stojite dok radite, iskoristite to jer će vam creva biti zahvalna. Upravo će ta navika sprečiti šanse da dođe do gojaznosti, razvoja raka i kardiovaskularnih bolesti, stoji na stranicama Smithsonian.

Jutro započnite čašom vode s limunom

Svi ste već čuli da voda s limunom čini čuda, a izgleda da će pomoći i kod zatvora. Hladna voda u koju ste dodali malo soka limuna će pokrenuti probavu i sprečiti zatvor. Dobro bi bilo tokom dana popiti dve čaše ovog napitka, piše Ordinacija.hr.

