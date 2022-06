Jeste li u opasnosti od prerane smrti? Ako padnete na ovih šest testova, to definitivno nije dobar znak

Već i stisak ruke može otkrivati u kakvom je stanju organizam, a naučnici ističu da nijedan od pokazatelja ne predstavlja rizik sam po sebi, ali su jako dobar znak zdravlja.

1. Balansiranje na jednoj nozi

Nova studija je pokazala da ljudi koji ne mogu da održe ravnotežu stojeći na jednoj nozi imaju veći rizik od rane smrti. Više od 1.700 učesnika studije prošlo je razne fitnes testove, uključujući i stajanje na jednoj nozi 10 sekundi. Položaj u kojem je trebalo da balansiraju podrazumeva da jedno stopalo stave blago napred, dok drugu nogu savijaju u kolenu i stopalo naslanjaju iza kolena ispružene noge. Ruke su pored tela, a glava je u ravnom položaju. Problem u držanju balansa nije sam po sebi uzrok rane smrti, ali kako objašnjava vodeći autor studije dr. Klaudio Gil Arauho, dobar balans je potreban u svakodnevnom životu, pa je tako gubitak balansa loš po zdravlje.

2.Brzina hodanja

Stariji ljudi koji sporije hodaju imaju mnogo veći rizik od smrti, pokazalo je istraživanje. Naučnici su utvrdili da grupa muških volontera koji su hodali najsporije prelaze 90 metara za minutu, dok oni koji hodaju najbrže prelaze 110 metara za minut. U ženskoj grupi su najsporije bile dame koje su prelazile 81 metar za minut, a najbrže 90 metara za minut. Analizom je utvrđeno da je u najsporijoj grupi hodača rizik od smrti do kraja studije bio veći za 44 posto od onih u najbržoj grupi. Naučnici objašnjavaju da oni koji brže hodaju uglavnom imaju bolje kardiovaskularno zdravlje.

3. Ustajanje i sedenje

Jednostavna vežba sedanja i ustajanja bez pridržavanja za bilo šta takođe pokazuje koliko dugo će neka osoba živeti. Ljudi kojima je teško da ustanu, a da se ne pridrže za nešto imaju pet puta veći rizik od rane smrti, pokazalo je istraživanje.

4. Hodanje uz stepenice

Ako možete da se bez preteranog napora popnete stepenicama do četvrtog sprata, to je svakako dobar znak vašeg zdravlja, utvrdili su naučnici nakon što je 12.000 ljudi trčalo na trakama za trčanje, a sami su birali brzinu koja ih iscrpljuje. Za to vreme su motrili rad srca učesnika, a pratili su njihovo zdravlje i narednih pet godina. Ispostavilo se da je tom periodu samo 1,2 posto ljudi koji su imali dobre rezultate na testu preminulo, u poređenju sa 3,2 posto onih kojima je to bio preveliki napor. Naučnici kažu da vam nije potrebna traka da biste proverili u kakvom vam je stanju srce – dobro je ako se možete popeti tri sprata brzim hodom bez pauze ili četiri sprata hodom normalne brzine.

5. Jačina stiska ruke

Veruje se da ljudi koji imaju slab stisak ruke imaju veći rizik od rane smrti. Štaviše, jedna studija je pokazala da ljudi sa slabim stiskom ruke imaju čak 20 posto veći rizik od rane smrti. Jačina stiska učesnika studije merena je pomoću ručnog dinamometra, a ispostavilo se da je na svakih pet kilograma manje u jačini stiska veći rizik od smrti bilo kog uzroka, a za petinu veći od kardiovaskularnih bolesti i raka. Naučnici tvrde da je jačina stiska zapravo dobar pokazatelj zdravlja kostiju i mišića.

6. Sklekovi

Ljudi kojima je teško da odrade deset sklekova imaju skoro dva puta veći rizik od infarkta ili moždanog udara nego oni koji bez problema urade 40 sklekova. Naučni su među grupom volontera utvrdili da oni koji mogu da urade 40 sklekova imaju 96 posto manji rizik da dožive infarkt ili možda udar, u poređenju s onima koji rade manje od deset sklekova. Oni objašnjavaju da je ova vežba pokazatelj jačine mišića, koji štite od visokog krvnog pritiska i raznih bolesti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.