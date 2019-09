Kad vrat zaboli: uzoci i brza pomoć

Oko jedna trećina ljudske populacije ima bolove u vratu u nekom periodu svog života. Bol može biti uzrokovan naprezanjem, istegnućem i ganućem ili samo od predugog držanja tela u nezgodnom položaju.

Bol u vratu uzrokuju starost zglobova i kičmenih diskova ili neki početni problemi sa kičmom. Dobra vest je da obično postoje veliki broj stvari koje možemo učiniti da ublažimo bol u vratu.

Ako jak bol u vratu nastane odjednom ili je povezan sa drugim simptomima kao što su groznica ili ukočenost, tražite hitnu medicinsku pomoć.

Navodimo neke uzroke bolova u vratu i načine kako ih rešiti:

Spavanje

Svi se ponekad probudimo sa bolovima u vratu zbog spavanja u nezgodnom položaju. Bol može biti izazvan spavanjem na neobičnom mestu u neudobnom položaju (u kolima, autobusu ili avionu…), ili korišćenjem jastuka koji je previše tvrd ili previše mek. Bol izazvan spavanjem je neprijatan, ali je obično prolazan i nije ozbiljan zdravstveni problem.

Tretmani mogu biti različiti, a često toplota može ublažiti bol u mišićima:

potopite se u toplu kadu

stavite: toplu flašu vode, topli termofor ili topli oblog na bolno mesto.

Previše toplote nekad nije dobro pa ipak ograničite primenu toplote na 10 do 15 minuta i pokušajte naizmenično tople i hladne obloge. Ako je potrebno, uzmite neki od lekova kao što su paracetamol, ibuprofen ili aspirin.Da biste izbegli ovakve bolove, pokušajte sa spavanjem na leđima i postavite jastuk udobno.

Prenaprezanje vrata

Možete izazvati bolove u vratu na razne načine: nepravilan položaj poput gledanja dugo u visinu, u nebo ili plafon, slikari koji oslikavaju plafon, moleri koji kreče plafon ili gornji deo zida, nespretno ili dugo savijanje, nošenje nečeg teškog na ramenima ili neki udarac u glavu. To se dešava zato što vaši mišići imaju problem prilagođavanja na drugačiju poziciju (neuobičajenu).

Izbegavajte neudobne položaje vrata kada pomerate glavu ili vrat. Ako morate da radite poslove koji zahtevaju neprijatne položaje, pravite redovne pauze. Istezanje i savijanje vrata između „redovnih“ aktivnosti može pomoći da se mišići olabave i zaustavi ukočenost (bol). Koristite odmor, led ili obloge za ublažavanje bola. Ako bol traje više od nekoliko dana, ili se pogoršava, obratite se lekaru.

Nepravilno držanje vrata

Nepravilno sedenje i nepravilni položaj tokom dužeg vremena – sedenje u pognutom položaju, držanje mobilnog telefona ili sedenje pored računara, laptopa, sedenje u automobilu – stavlja neobičan pritisak na vrat. To je sada tako česta pojava da predstavlja neku vrstu savremenog medicinskog sindroma. Nepravilan položaj vrata, vratnih mišića i tetiva izaziva napetost na duge staze, što može da izazove trajnu deformaciju kičme i artritisna oštećenja.

Najbolji tretman je izbeći nepravilan radni sedeći položaj. Pokušajte da zadržite svoju glavu uspravno kada gledate u telefon, televizor ili drugi uređaj. Postavite uređaj u nivou vaše glave i očiju. Pravite dosta pauza – ustanite i šetajte povremeno. Povremeno rotiranje ramena i vežbe sa kretanjem brade prema vratu može da pomogne u smanjenju napetosti.

Probadajući bol

Iznenadni oštri bol u vratu, teška upala ili bol kao „ubod“ – obično u vratu, ramenima ili rukama može se desiti posle naglog pokreta tokom kontaktnih sportova poput ragbija ili fudbala i pritiskanja nekih nerava. Bol se oseća kao strujni udar. To može trajati nekoliko sekundi ili nekoliko dana. Potražiti savet lekara ako je bol veoma jak ili traje dugo.

Ova vrsta bola obično nestane sama od sebe, ali treba potražiti savet lekara ako se pojave simptomi kao što su utrnulost ili peckanje. Lečenje zavisi od osnovnog uzroka. Vaš lekar može preporučiti fizikalnu terapiju, vežbe za mišiće i zglobove, a retko hirurški tretman.

Povreda vratnog dela kičme zbog naglog pokreta glave

Ovakve povrede su najčešće na mekim tkivima u vratu kada se glava iznenada naglo zabaci napred, nazad ili bočno. Iznenadni udar izaziva ekstremno istezanje vrata. To se može dogoditi tokom saobraćajne nesreće ili udarca u glavu tokom sportskih aktivnosti. Kao i bol u vratu, možete doći i do glavobolje koja počinje na dnu lobanje uz peckanje, ukočenost ili bol u gornjem delu leđa ili ruku.

Obično je potrebno nekoliko dana mirovanja, a ponekad ima potrebe za korišćenjem imobilizacije u obliku kragne. U zavisnosti od težine bola, možda će biti potrebno samo nekoliko dana korisititi lekove protiv bolova kao što su paracetamol ili ibuprofen. Fizioterapija ili blage masaže ili vežbe takođe mogu da pomognu. Simptomi obično traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja ili meseci, ali mogu da traju duže od godinu dana.

Iskliznuće diska

Stanje je poznato pod nazivom diskus hernija ili prolaps međupršljenskog diska. To se dešava kada posle povrede isklizne meki disk, između malih kostiju kičme, i dolazi do pritiskanja nerava na vratu. To može da izazove bol, ukočenost ili peckanje koje se može proširiti na ostale oblasti tela.

Nisu sva iskliznuća diskova bolna, a moguće je da se to desilo a da ne znate. Kada je u pitanju bol, lečenje obično uključuje kombinaciju fizioterapije, vežbi istezanja i masaže. Tople i hladne obloge mogu ublažiti upalu i otok. Veoma je važno sprečiti kočenje mišića i zglobova. Ovo bi trebalo da pomogne, ali izbegavajte velika pomeranja tela kao što su skakanje ili trčanje dok simptomi ne nestanu.

Spinalna stenoza

Ovo stanje se dešava suženjem kičmenog kanala. Ovo može da kompresuje nerve u kičmi ili kičmenoj moždini i utiče na nerve u ramenima, rukama, pa čak i nogama. Uobičajeno je nakon 50 godina starosti, a često deo normalnog procesa starenja i degeneracije kičmenih zglobova. U nekim slučajevima može biti uzrok tumor ili određene nasledne bolesti.

Kada se dijagnostikuje, lekari obično prvo predlažu nežne vežbe za mobilnost i lekove protiv bolova. Ovo bi trebalo da pomogne sa smanjenjem upale ili bolova. Ako to ne donosi olakšanje, možda će biti potrebni jači lekovi uz fizikalnu terapiju. U „najgorim slučajevima“ kada je otežano kretanje, možda će biti potrebna operacija.

Koštani trn

Koštani trnovi su koščate izrasline ili šiljci koje se razvijaju na zglobovima ili malim kostima kičme i pritiskaju mišiće ili nerve, ali se mogu naći na vratu, ramenima, kolenima, prstima, palcu i peti. Oni se javljaju i sa starenjem. Prostor oko kičmene moždine mogu smanjiti i početi štipanje kičmene moždine ili nerava. Neki ljudi nemaju simptome, dok drugi mogu imati tupe ili „ubodne“ bolove. Trnovi mogu izazvati glavobolju.

Ovi izraštaji mogu biti bezbolni, ali bol može biti izazvan artritisom koji je povezan sa njima. Lekar može predložiti lekove za ublažavanje bolovae. Ako trnovi pritiskaju nerve ili otežavaju kretanje, možda ćete morati na operaciju.

Degenerativne bolesti

Ovo stanje, takođe poznato kao spondiloza, često je normalni deo procesa starenja. Elastičnost i fleksibilnost diskova između pršljenova može se pogoršati, čineći ih krtim. Ligamenti se zbog toga mogu ukrutiti. Kada se to dogodi, mogu da formiraju tkivo koje smanjuje prostor između pršljenova. Ovo može da utiče na bol u vratu ili rukama i ukočenost u rukama i nogama.

Lečenje zavisi od simptoma. Nekim ljudima lekovi protiv bolova, vežbe i fizikalna terapija mogu da pomognu. Promene životnog stila takođe mogu pomoći, kao što je prilagođavanje načina na koji radite, sedite i spavate.

Spinalni tumor

Tumori kičme su retki. Ako se razviju, mogu pritisnuti nerve koji uzrokuju bol u leđima ili vratu, peckanje ili slabost u rukama ili nogama u zavisnosti od toga gde je tumor. Ove vrste tumora mogu biti benigne ali i kancerogene, pa treba potražiti savet lekara odmah ako imate navedene simptome.

Pre lečenja lekar će proceniti poziciju, veličinu i vrstu tumora, kao i uticaj godina starosti i opšteg zdravlje. Možda će morati operacija da bi se uklonili neki delovi ili ceo tumor. Ako operacija nije moguća a tumor je kancerogen, moguća je radioterapija i hemoterapija.