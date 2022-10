Kada otkrijete za šta je sve dobra limunova kora, nikada je više nećete baciti

Limun je poznat je po karakterističnom kiselkastom ukusu, ali i po tome što sadrže elektrolite i sastoje se od 90% vode. Ali, ako ste jedan od onih koji bacaju limunovu koru nakon što iscede sok i to radite ceo život, uskraćivali ste sebi mnoge zdravstvene dobrobiti limunove korice.

Ovo su samo neke od njih.

Oralno zdravlje

Ovaj napitak je fantastičan za održavanje dobre oralne higijene i zdravlja zuba, kako piše Pink Villa. Nedostatak vitamina C povezan je sa skorbutom, gingivitisom i krvarenjem desni. Ipak, kako kora sadrži puno vitamina C, unos u raznim oblicima, uključujući čaj od limunove kore ili vodu, mogao bi pomoći u sprečavanju problema sa zubima poput karijesa.

Zdravlje kostiju

Zbog visokog udela kalcijuma i vitamina C, koji su ključni sastojci kostiju i našeg koštanog sustava, limunova kora pomaže u poboljšanju zdravlja kostiju. Ima visok sadržaj askorbinske kiseline i stoga bi mogao da ima sposobnost lečenja i prevencije problema s kostima.

Detoksikacija

Vitamina C ima u izobilju u kori limuna. Čišćenjem slobodnih radikala ili toksina stvorenih tokom stresa ili specifičnih bioloških procesa povezanih sa ćelijskim odumiranjem i starenjem, vitamin C deluje kao antioksidans koji sprečava oštećenje ćelija. Uklanjanje ovih štetnih materija pomaže u metaboličkoj detoksikaciji i smanjenju stresa. Druge prednosti nekih bioflavonoida citrusa uključuju smanjenje oksidativnog stresa, koji, ako se ne leči, može dovesti do raka.

Snižava holesterol

Zbog uključivanja flavonoida, vitamina C i pektina, ova korica može pomoći u upravljanju kardiovaskularnim bolestima sprečavajući dijabetes, bolesti srca i povećavajući cirkulaciju krvi. Kalijum je neophodan za kontrolu krvnog pritiska, a limunova kora ga je puna.

