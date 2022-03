Kafu pijete na prazan želudac? Možda ćete posle ovoga zauvek promeniti tu naviku

Ako je prvo što uradite odmah nakon buđenja posezanje za šoljicom kafe, možda bi trebalo da preispitate ovu naviku. Iako bi moglo da bude teško započeti dan bez jutarnje kafe, ispijanje pre doručka može dovesti do prilično ozbiljnih posledica, uključujući visok nivo šećera u krvi i jaku teskobu.

Iako se ponekad mučite kako biste se izvukli iz kreveta, nakon ovog istraživanja sigurno ćete popiti jutarnju kafu nakon doručka.

1. Može uticati na nivo šećera u krvi

Mnogi ljubitelji kafe ne mogu da podnesu pomisao da treba da se suoče s danom bez šoljice vruće kafe, ali ako je prva stvar s kojom vaše telo ujutro dođe u dodir, kafa, ona može da poveća nivo šećera u krvi za neverovatnih 50%. Ali to ne znači da se morate odreći svog voljenog pića i preći na beskofeinske varijante. Istraživanja su pokazala da ovaj štetni efekat možete poboljšati ako prvo pojedete doručak, a zatim popijete kafu.

2. Možda ćete osetiti grčeve u nogama

Većina vas je s vremena na vreme patila od lošeg sna, ali ako ste navikli na šoljice kafe odmah nakon što se probudite, možda na taj način zapravo sabotirate sve svoje napore da se dobro naspavate. S obzirom na to da kofein povećava nivo šećera u krvi, može dovesti do grčeva u nogama zbog kojih možete ostati budni noću.

3. Može isušiti vašu kožu

Kava je snažan diuretik, što znači da zbog ispijanja kafe vaši odlasci u toalet mogu postati mnogo učestaliji. Iako povremeno uživanje u šoljici kafe neće dovesti do ozbiljne dehidratacije, ipak uzrokuje to da vaše telo gubi tečnost pa je važno piti dovoljno vode tokom dana. Ako ne popijete onoliko tečnosti koliko izgubite, to može uticati na vašu kožu, uzrokujući suvoću.

4. Možda ćete osetiti jaku teskobu

Kada se probudite, vaš kortizol, takođe poznat kao hormon stresa, je na najvišem nivou. Ako popijete kafu pre doručka, kofein se može sukobiti s kortizolom, uzrokujući to da vaše telo doživi još veći stres. Bolje je pričekati oko sat vremena nakon što se probudite kako biste popili svoju šalicu kafe i pobrinite se da se hidrurate pre nego što je popijete.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.