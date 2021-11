Kako nadoknaditi manjak gvožđa u organizmu nakon preležane korone

Virus korona može dovesti do deficita gvožđa u organizmu, a manjak bilo kog mikroelementa odražava se na celokupno zdravlje čoveka. Međutim, ako obratite pažnju na određene znakove možete primetiti manjak gvožđa i uneti izmene u svoju ishranu kako biste popravili stanje.

„Ako osoba nakon preležane korone ima manjak gvožđa, to će biti praćeno određenim znacima. To može biti opšta slabost, gubitak kose, pogoršanje stanja noktiju, kože i slično“, objašnjava ruska lekarka, nutricionista Rima Mojsenko.

Kako kaže, ni u kom slučaju ne treba samostalno donositi zaključke, već se najpre treba obratiti doktoru kako bi utvrdio razlog deficita gvožđa.

„To može biti povezano sa manjkom drugih mikroelemenata, na primer bakra, magnezijuma, može biti povezano i sa poremećajem crevne mikroflore. Takođe, obavezno treba obratiti pažnju na indikatore feritina ─ to je ‘depo’ gvožđa kod ljudi, kao i transferina. To je ‘transportno sredstvo’, glavni protein ─ nosilac gvožđa u krvnoj plazmi. Mnogo je faktora koji utiču na smanjenje nivoa gvožđa, stoga je veoma važno da se odredi zašto dolazi do gubitka“, objašnjava lekarka.

Istovremeno dodaje da se manjak gvožđa prvenstveno nadoknađuje odgovarajućom hranom ─ to mogu biti iznutrice: goveđa, svinjska ili pileća džigerica, dobro kuvani goveđi bubrezi ili srce.

„Tu je i heljda, ali i velike količine zelenog povrća. Pritom, zeleno povrće obavezno treba kombinovati sa crvenim mesom, tada će se podići nivo gvožđa u krvi. A ako na primer jedemo zemičku i meso, a uz to u organizmu postoji kandidozna flora, stvaramo sve uslove za to da gvožđe iz mesa ne bude usvojeno“, zaključuje doktorka.

(Sputnjik)

