Kako ostaviti cigarete – u 6 koraka!

Želite da ostavite cigarete, možda ste do sad već nekoliko puta pokušavali, ali i nije baš uspevalo? Kako ostaviti cigarete i zašto je to tako teško?

U suštini cigarete, odnosno, nikotin je zavisnost kao i bilo koja druga. To je prvenstveno psihička borba, ali i fizička jer je telo naviklo na dnevne doze nikotina.

Ipak, preko fizičkih izazova ostavljanja cigareta je lakše preći nego preko psihičkih. Razlog je taj što ćete vrlo brzo nakon ostavljanja cigareta primetiti pozitivne promene u svom organizmu. Psiha je razlog zašto mnogi prekidaju sa pušenjem pa mu se ponovo vraćaju.

Upravo ćemo o tome i govoriti u narednim redovima: kako se izboriti sa zavisnošću i kako da se nikada više ne vratite cigaretama. Prestanak pušenja jeste moguć iako vam to sada deluje nemoguće. Ovo su koraci koje je potrebno da sledite da se okanete ove navike.

Zašto je odvikavanje od pušenja toliko teško?

Svi pušači veoma dobro znaju koje rizike pušenje nosi sa sobom. I to ne čini odvikavanje od pušenja ništa lakšim, niti će posebno pomoći na to da se odlučite da sa pušenjem prestanete. Dakle, reklo bi se da pušači svesno biraju ovaj rizik, znaju da je to loše za njih, a opet to rade. Zvuči nelogično, zar ne?

Kad je u pitanju pušenje, ali i druge vrste zavisnosti, stvari nisu uopšte crno-bele, jer da jesu nikad ne bi bilo zavisnika. Ljudska psiha je daleko kompleksnija od toga i ona često ne funkcioniše po principu: ako je loše za tebe – samo prestani.

Kako prestati sa pušenjem kad je zavisnost tako jaka da ne prestajete da mislite na cigaretu i kad je želja izuzetno jaka naročito u stresnim situacijama ili prilikom raznih druženja i okupljanja.

Nešto neprijatno se dogodilo – zapalili biste cigaretu, iznervirali ste se – zapalili biste cigaretu, izašli ste sa prijateljima – zapalili biste cigaretu, pijete pivo ili kafu – nedostaje vam cigareta, imali ste dobar seks – zapalili biste cigaretu…

Kod pušača postoji mnogo svakodnevnih situacija koje su okidač za paljenje cigarete, a nekad to može biti i iz čiste dosade. Sve u svemu, pušači imaj veliki broj okidača, koji dodatno otežavaju samo odvikavanje.

No, kada uđemo dublje, treba da se zapitamo šta pokreće te okidače. Psiholozi smatraju da sve vrste zavisnosti smatraju iz nezdravog načina nošenja sa emocijama. Zato mnogi pušači veruju u zabludu da ih pušenje smiruje, da im pomaže da se nose sa stresom.

Dakle, pored toga što je pušenje automatski odgovor i deo dnevnog rituala, cigareta pušačima na neki način predstavlja i stub, zapale je kad god su emocije prejake i pomaže im da ostanu smireni.

Pored toga, cigarete imaju i socijalnu crtu, ljudi se znatno zbliže na puš-pauzama na poslu, puši se u mnogim kafićima, pa je gotovo nemoguće izaći na neko zatvoreno mesto, a da se ne nagutate dima.

Dakle, odgovor na pitanje kako ostaviti cigarete uopšte nije jednostavan, a istovremeno i jeste. Postoji mnogo slojeva koji stvaraju i produbljuju ovu zavisnost, jedan je socijalni, jedan je psihički, jedan je fizički i svi oni se konstantno prepliću.

Kako ostaviti cigarete – bitni koraci

1. korak – nađite razlog zašto treba da prestanete sa pušenjem

Nije dovoljan razlog da znate sve statistike i rizike pušenja da biste se odlučili da ostavite cigarete. Za prestanak pušenja je neophodno da nađete lični razlog zašto to treba da učinite. Dakle, nije dovoljno da vam svi govore da prestanete, ako vi sami ne osećate potrebu i nemate problem sa tim što pušite.

No, ako osećate da vam pušenje smeta, ako ne želite više da ugrožavate sopstveno zdravlje, ako vidite da vam cigarete troše previše novca ili bilo koji sličan razlog koji je dovoljan da vas navede da pomislite da treba da prekinete sa pušenjem, držite se za taj razlog.

U narednim danima će vam taj razlog biti potreban kao konstantan podsetnik zašto ste se na to odlučili.

2. korak – pripremite se za odvikavanje od cigareta

Kako se ostaviti cigarete? Studije je pokazuju da je najbolje da to uradite odjednom, ali ne u smislu da se samo probudite i rešite da više ne želite da pušite, već da odaberete određeni datum i njega se držite.

Dakle, mnogo je veći rizik da ćete se vratiti pušenju ako tu odluku donesete nesmotreno. Treba da isplanirate i pripremite se na to kako će vaš život izgledati bez cigareta. Šta ćete raditi kada želite da zapalite cigaretu? U početku će vam biti potrebna neka druga aktivnost sa kojom ćete skretati pažnju sa cigarete.

Možete pitati doktora da li ima da vam preporučuje neke posebne metode i ima li neki savet za vas? A onda kad se odlučite da prekinete, samo bacite sve cigarete. Nemojte postepeno smanjivati broj cigareta koje konzumirate, jer će to samo povećati agoniju, svakako ćete osetiti da vam fali nikotin i svakako ćete proći kroz period “kriziranja”.

3. korak – kako ostaviti cigarete? Obavestite bližnje

Kada se odlučite na prestanak pušenja preporučujemo vam da tu odluku podelite sa najmilijima koji će vam biti najveća podrška u ovom periodu.

No, problem nastaje kada je većina, ako ne i svi, ljudi sa kojima ste u svakom kontaktu takođe zavisno od cigareta. Tada možete naići na negativne komenatre i nevericu da ćete zapravo uspeti u svom cilju.

Objasnite im zašto je to vama važno i da želite od njih da vam budu podrška u ovako izazovnom trenutku, jer kako ostaviti cigarete kad vas niko u okolini ne podržava? Tada je put znatno teži, ali ne i nemoguć.

U slučaju da vaši bližnji hoće da vas podre, oni će vam biti od velike pomoći da ne posustanete. I kad pomislite na to da zapalite cigaretu, setićete se svih dragih ljudi kojima ste rekli da ste se odlučili da prestanete da pušite.

4. korak – izbegavajte situacije koje će vam biti okidač

Obično se prve tri nedelje smatraju najtežim, tada telo prolazi kroz period odvikavanja. Kada prođu tri nedelje, osetićete koliko je pušenje imalo negativnog uticaja na vaše zdravlje.

Telo će biti znatno više snabdeveno kiseonikom, lakše ćete disati, manje ćete se zamarati, imaćete više energije, imaćete zdravija pluća. Mnogi se pitaju kako ostaviti cigarete, a ne ugojiti se i to je još jedna zabluda.

Ne mora značiti da ćete se ugojiti, ali to se ponekad dešava jer metabolizam dolazi u normalu i vama se vratilo čulo ukusa pa želite više da uživate u hrani.

Potrebno je da prvih par nedelja izbegavate situacije koje će biti okidač kako biste izbegli da dodatno testirate vašu volju. To ne znači da treba potpuno da se izolujete, ali odvikavanje od pušenja znači da ćete morati da se odviknete i od cigarete uz kafu ili pivo.

Kada smo u nečijem društvu pritisak je znatno veći, pa se tad najčešće i desi da se zapali “ta jedna cigareta” sa kojom ćete lako skliznuti u vraćanje pušenju.

5. korak – redovno se nagrađujte

Kako se ostaviti cigarete ako se nikad ne nagrađujete i ako ne čestitate sebi (bar u početku) svaki sat i svaki sat, a da niste zapalili. Nagrade treba da bude ono učemu zaista uživate, a da to naravno nije cigareta.

Da li će to biti nekoliko epizoda omiljene serije, hrana koju najviše volite, kafa sa prijateljicom ili šetnja… Takođe, preporučujemo vam da stavljate novac u kasicu za svaki dan kad ne pušite i to onoliko novca koliko biste odvojili na paklu cigareta. Tako ćete imati praktičan prikaz koliko novca ste trošili na cigarete i koliko sada štedite.

6. korak – kako ostaviti cigarete? Neodustajanjem

Čak i da se desi da ponovo zapalite cigaretu, jednu, dve, ili da ponovo postanete pušač to ne znači da ste izgubili rat sa cigaretama. Što više pokušavate da ih ostavite, to pokazuje koliko vi to zapravo želite.

Pušenje cigareta je jedna ogromna borba sa samim sobom, prilika da vežbate snagu volje i disciplinu. A to su veštine koje će vam promeniti život i koje ćete moći da koristite u svim segmentima života.

Dakle, nema odustajanja čak i da se vratite cigaretama, nema odustajanja dok god ne shvatite da nisu jače od vas i vaše volje.

