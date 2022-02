Kako se rešiti nakupljene vode u organizmu od koje izgledate mnogo deblje?

Zadržavanje vode u telu, odnosno edem, događa se kada se tekućina ne izbacuje pravilno iz kože te tada postoji mogućnost opšteg edema (po celom telu) ili lokalnog koji se odražava na nekim delovima tela. Donosimo vam trikove kako se rešiti viška vode u telu.

Da li znate šta vam izaziva nadimanje i skupljanje vode? Kako se izboriti sa tim? Evo nekih prirodnih rešenja za vas.

Da li ste se ikada probudili i primetili da ste 2 kilograma teži?

Zadržavanje vode je česta pojava kod trudnica, pojedinaca koji konzumiraju lekove i neaktivnih osoba. Rezultat zadržavanja vode podrazumeva otok i dobijanje na težini. Srećom, istraživači znaju šta uzrokuje zadržavanje vode i čak imaju nekoliko saveta o tome kako je sprečiti.

Uzrok: previše natrijuma

Kada jedete hranu koja sadrži puno soli, to može biti značajan uzrok zadržavanja vode, posebno ako ne pijete dovoljno vode koja bi isprala so iz vašeg sistema. Kada konzumirate previše soli, vaše telo zadržava vodu kako bi pomogla da se održi prirodna ravnoteža. Ishrana bogata natrijumom može dovesti do proširenja ćelija vode do 20 puta.

Rešenje: jedite manje prerađenu hranu

Jednostavno rešenje je da zamenite prerađenu hranu prirodnim namirnicama. Zapakovana testenina, supe, pa čak i konzervisano povrće sadrže značajnu količinu natrijuma. Jedite sveže ili smrznuto povrće i supe i sosove sa malo natrijuma. Probajte da zamenite so sa keltskom morskom solju ili himalajskom.

Uzrok: dehidracija

Vaše telo želi da živi. Kada ne pijete dovoljno vode, vaše telo se bori kako bi proverilo da li imate dovoljno vode u vašem sistemu kako biste opstali. Većina ljudi koju vidite verovatno ne pije dovoljno vode, iako se to ne primeti.

Savet: pijte više vode

Pijte najmanje 240ml vode dnevno, kako biste se osigurali da vam telo funkcioniše ispravno. Ako vam je teško da pijete vodu na silu, pokušajte da jedete više voća i povrća.

Uzrok: nedostatak magnezijuma

Zadržavanje vode može da znači da nemate dovoljno magnezijuma u organizmu, jer vaše telo koristi magnezijum u skoro svim procesima. Zbog ovoga telo ne može pravilno da funkcioniše i voda se zadržava.

Lek: jedite hranu bogatu magnezijumom

Dodajte hranu poput avokada, oraha, žitarica, spanaća, jogurta i zeleniša vašoj ishrani. Ove namirnice imaju dosta magnezijuma i takođe nude obilje drugih zdravstvenih prednosti.

Lek: menjajte način života

Ispijanje dosta vode utiče na težinu, kvalitet sna i energetski nivo. Unošenjem dosta voća i povrća, zajedno sa vodom, pomoći će vašem telu da pravilno funkcioniše i ne zadrži višak vode. Pijte 8 čaša dnevno najmanje.

Lek: povećajte unos kalijuma

Što više soli konzumirate određenog dana, više kalijuma je potrebno da unesete u organizam. Hrana koja sadrži dosta kalijuma može se naći u šparglama, citrusu, dinjama i paradajzu.

Uzrok: skrob i slatkiši

Ugljeni hidrati takođe mogu biti krivi. Ako za večeru imate slatku hranu, skrob, testeninu, beli pirinač ili slatke napitke, ovo će dovesti do brzog porasta šećera u krvi, zbog čega će telo osloboditi insulin – hormon koji sprečava dovod šećera u krvotok. Ali visok nivo insulina može da zadrži natrijum i tečnost, nakon čega se zadržava voda.

Uzrok: hormonski poremećaji

Ostali hormoni mogu doći do izražaja i mogu se javiti u vidu mesečnih ciklusa kod žena, što dovodi do povećanja vode u telu. U periodu od nedelju dana do dve, mogu se zadržati dodatnih kilogram ili dva. Obratite pažnju na ishranu.

Lek: jedite više vlakana

Konzumirajte hranu bogatu vlaknima kao što su žitarice, seme lana i slično, što možete samleti u mlinu za kafu. Na ovaj način ćete očistiti urinarni trakt, bubrege, debelo crevo i telo će se osloboditi viška tečnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.