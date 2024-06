Kako se rešiti neprijatnog mirisa tokom menstruacije? 3 cake da se osećate lagodno tokom „onih dana“

Tokom ciklusa higijena mora da bude najvažnija stvar u vašem životu

Svako telo ima svoj specifični miris, pa tako i intimna regija, ali šta kad je taj miris neprijatan i čini se da se osećamo nelagodno pored partnera? To obično nije pokazatelj loše higijene, ali definitivno može da se unapredi…

U danima menstruacije, pored redovnog pranja veoma je bitno menjanje uložaka i tampona, a preporučuje se da u toku dana promenite bar četiri do pet uložaka, odnosno tri do šest tampona.

Redovno tuširanje se podrazumeva

Imajte na umu da je za pranje međunožja potrebno koristiti blage sapune ili proizvode namenjene upravo ovom delu tela, a ne agresivne i mirišljave proizvode, koji mogu da promene pH vrednost kože i izazovu iritacije. Veoma je važno paziti da se u vaginalno područje ne unesu bakterije iz rektalnog dela jer to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Depilirajte se tokom najvećih vrućina

Malje imamo s razlogom – one štite od bakterija i stručnjaci nisu saglasni oko toga treba li da se uklanjaju. Ipak, u letnjim mesecima i na vrlo visokim temperaturama, one mogu da povećaju znojenje, zbog čega dalje dolazi do neprijatnih mirisa.Nosite pamučni veš

Vulva je izuzetno osetljiv deo ženskog tela, a kako je vaginalni sekret normalna i očekivana pojava, potrebno da je veš koji nosite bude napravljen od prijatnog materijala koji ne izaziva iritacije i dobro upija. Pamuk je sjajno rešenje jer ne stvara osećaj nelagode, omogućava koži da diše i ima odličnu moć upijanja. S druge strane, spandeks, elastin, likra i slični materijali zadržavaju toplotu i vlagu, pa stvaraju pogodne uslove za razvoj bakterijskih i gljivičnih infekcija.

Tuširajte se i pre i posle seksualnog odnosa

Pored toga što ćete se istuširati pre odnosa kako biste bili opušteni i maksimalno uživali s partnerom, neophodno je da to učinite i posle.

Nije neophodno previše „posla“ – dovoljno je da mlakom vodom isperete vulvu, posebno ako ste skloni iritacijama ili infekcijama mokraćnog sistema.

