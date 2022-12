Kineski biološki sat nikada ne greši: Otkrijte sami koji vam organ ne radi dobro (foto)

Istočna medicina ili Kineska medicina izdvaja u organizmu čoveka dvanaest sistema (meridijana) koji vrše 12 osnovnih fizioloških funkcija. Meridijani su kanali, poput krvnih sudova, kojima prolazi životna energija (prana, chi, qi..) i pri tom utiče na pravilan rad čitavog tela i razmenu materija u njemu.

Chinese biological clock. What time is it? pic.twitter.com/Lv3JeWFG5i — Urban1Alchemist (@Urban1Alchemist) August 1, 2018

Glavnih meridijana ima 12 i svaki pripada pojedinom organu prema kojem nosi ime i koji određuje njegove funkcije. To su meridijan pluća, debelog creva, želuca, slezene, srca, tankog creva, mokraćne bešike, bubrega, srčana opna, trostrukog grejača, žučne kese i jetre.

Prema teoriji jin/jang, meridijani se dele u 6 parova – 6 jin i 6 jang meridijana.

Jin meridijani obuhvataju pune organe koji vrše funkcije prikupljanja, čuvanja i prerade hrane/materija i energije u organizmu: pluća, slezena, srce, bubrezi, srčani predeo i jetra.

U jang meridijane spadaju šuplji organi čija je funkcija razmena, izlučivanje (materija, energije ): debelo crevo, želudac, tanko crevo, mokraćna bešika, trostruki grijač i žučna kesa.

Po pravilima kineske medicine i po zakonu ritma, svaki meridijan koji odgovara određenim organima i fizičkim funkcijama, u ciklusu od 24 sata radi “punim snagom” i to 2 sata, dok 12 sati kasnije, takođe za vreme od 2 sata – se odmara tj. ima najniži stepen aktivnosti.

Lekar u kineskoj medicini će prvo pitati pacijenta u koje doba dana se pojavljuju simptomi neke bolesti ili poremećaja u telu. Po tome će znati u kojem delu tela je problem, odnosno gde energija cirkuliše otežano ili gde je previše energije, što takođe nije dobro.

Nije loše pratiti biološki sat i zapisivati u koje doba dana se pojavljuju tegobe, poput umora, bolova i slično. Takođe, dobro je zabeležiti i vreme u kojem imate najviše energije i kada se budite tokom noći – i to ukazuje na problem s određenim delom tela.

Vreme maksimalne funkcije

Od 1 do 3 h jetra (detoksifikacija, mišići i oči)

Od 3 do 5 h pluća (koža)

Od 5 do 7 h debelo crevo (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 7 do 9 h želudac (limfa, hrana i probava)

Od 9 do 11 h slezina, gušterača (limfa, hrana i probava)

Od 11 do 13 h srce (arterije, cirkulacija krvi)

Od 13 do 15 h tanko crevo (probava, asimilacija, arterije)

Od 15 do 17 h bešika (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 17 do 19 h bubrezi (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 19 do 21 h srčani omotač (stezanje krvnih sudova)

Od 21 do 23 h trostruki grejač (termoregulacija)

Od 23 do 1 h žuč (probava, mišići, oči)

Vreme minimalne funkcije ili odmora

Od 1 do 3 h tanko crevo (probava, asimilacija, arterije)

Od 3 do 5 h bešika (kosti, zubi, eliminacija, čišćenje)

Od 5 do 7 h bubrezi (kosti, zubi, uši, filtracija, eliminacija)

Od 7 do 9 h srčani omotač (stezanje krvnih sudova)

Od 9 do 11 h trostruki grejač (termoregulacija)

Od 11 do 13 h žuč (probava, mišići, oči)

Od 13 do 15 h jetra (detoksifikacija, mišići, oči)

Od 15 do 17 h pluća(koža)

Od 17 do 19 h debelo crevo (asimilacija, eliminacija, koža)

Od 19 do 21 h želudac (limfa, hrana, probava)

Od 21 do 23 h slezina, gušterača (limfa, hrana, probava)

Od 23 do 1 h srce (arterije, cirkulacija krvi)

Kada je jedan organ na svom vrhuncu energije, onaj na suprotnoj strani biološkog sata (12 sati razlike) nalazi se na najnižem energetskom nivou.

Na primer, između jedan i tri sata jetra dostiže svoj vrhunac, a tanko crevo je na najnižem nivou energije.

Zato, ako jedemo kasno noću, hrana se ne apsorbuje dobro u tankom crevu, znači, treba izbegavati neke aktivnosti u vreme kad je energija organa uključenog u tu aktivnost najniža.

U vreme maksimalne aktivnosti sve su funkcije ubrzane. Ako postoje bolesti viška energije koji opterećuju dotični organski sistem, oni u to vreme pokazuju najjače simptome i to je vreme pogodno da se uzimaju sredstva za smanjenje suvišne energije.

Ako, naprotiv, dotični organi u to maksimalno vreme pokazuju slabost, treba ih jačati.

Prirodna medicina raspolaže sa mnoštvom sredstava kojima se može intervenisati i u slučaju viška, kao i manjka energije bilo akupunkturom, homeopatijom, lekovitim biljem, kao i drugim sredstvima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.