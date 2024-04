Kineski doktori tvrde: Bubuljice na licu otkrivaju probleme u telu

Kineski lekari i dan-danas tvrde da se na našem licu, tačnije koži lica, može videti sve, piše direktno.rs. Bolesti protiv kojih se borimo, šalju nam signale koji se manifestuju kroz bubuljice na licu.

Čelo: Bešika i tanko crevo

Uzrok: Previše masna i prerađena hrana dovodi do sporog i preopterećenog probavnog sistema. Preterana konzumacija alkohola, previše šećera i kasno leganje, takođe će ometati pravilnu probavu i izazvati pustoš na vašoj koži. Stres, prljave kape za glavu, previše proizvoda za kosu i brige, takođe mogu biti jedan od uzroka.

Lek: Sirova hrana, puno čiste vode, apstinencija od alkohola i puno odmora i spavanja. To je vreme da se očisti organizam, jesti zdravu sirovu hranu i prazniti „kantu za smeće“ u glavi.

Između obrva: Jetra

Uzrok: Kao gore, ističe da vaš probavni sastav radi previše i ne dobija dovoljno odmora. Vi možete takođe biti alergični na određene namirnice, kao što su pšenica ili konzumiranje mesa.

Lek: Preporučuje se zdrava sveža hrana, svež vazduh, smirujuće vežbe kao što su joga, brzo hodanje i meditacije će vam pomoći.

Luk na obrvama: Bubrezi

Uzrok: Preterano unošenje duvana, alkohola, loša cirkulacija limfe, moguće slabo srce.

Lek: Obilje čiste vode, što manje kofeina, zaslađenih pića i alkohola. Proverite jeste li dovoljno hidrirani sve vreme.

Nos: Srce

Uzrok: Zatvor, probavne smetnje, gasovi, nadutost i slaba cirkulacija. Visoki krvni pritisak takođe može doneti probleme s ovog područja vašeg lica.

Lek: Proverite svoj krvni pritisak kako biste bili sigurni da je unutar prihvatljivog raspona, a slede nizak nivo holesterola i nisko masne dijete. Organski zeleni čaj pomoći će da izbacite toksine i umereno svakodnevno vežbanje će takođe poboljšati stanje.

Gornji deo obraza: Pluća

Uzrok: Astma, zagađenje, pušenje, sve to će uticati na ovo područje. To je takođe mesto gde nastaju tamni krugovi ispod očiju.

Lek: Držite se podalje od zagađenog vazduha, smoga, dima i dr…Obavezno povećati unos kiseonika. Ako pušite, prestanite. Fizička aktivnost na svežem vazduhu se preporučuje, a držite se i podalje od začinjene i masne hrane.

Desni i levi obraz: pluća i bubrezi

Uzrok: Pušenje, loša probava, želudačni problemi, stres, loša ishrana, previše šećera, moguće alergije.

Lek: Eliminišite obrađene namirnice iz svoje ishrane i proverite da li koristite kvalitetnu šminku ili proizvode za negu kože koje su pogodni za vašu kožu. Kako vaši obrazi dodiruju materijale poput jastučnice i mobilnih telefona, proverite jesu li ta područja čista. Isto važi i za šminkanje sa sunđerima i četkicama.

Usta i brada: Želudac

Uzrok: Ishrana bogata mastima, šećerom i stimulansima kao što su kofein i alkohol. To je područje koje biva najviše pogođeno nakon sezonske ishrane. Ostajanje do kasno u noć, kao i stres, takođe može dovesti do hormonalne neravnoteže.

Lek: Detoks dijeta će vam pomoći da očistite organizam i uspostavite balans. Jedite puno tamno zelenog povrća i pobrinite se da pijete dovoljno vode. Ako se problemi nastave, posavetujte se s lekarom za sve neravnoteže u vašem hormonskom sistemu.

Vilice i vrat: Hormoni

Uzrok: To bi moglo da znači da se vaše telo bori protiv bakterija, stresa, promene u okolini ili promene u ishrani i načinu života. Takođe, bi to moglo da bude i zbog ovulacije.

Lek: Držite područje čisto i što više boravite na svežem vazduhu. Blage vežbe poput joge i meditacije će vam pomoći. Omega 3-6-9 tablete takođe će vam pomoći da izbalansirate hormone.

