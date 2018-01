Poznato je da je slavna pevačica Ejmi Vajnhaus preminula od posledica trovanja alkoholom. Zaključak je donet na osnovu visokog nivoa alkohola pronađenog u krvi, kao i praznih flaša alkoholnih pića pronađenih u njenoj blizini.

Radi opomene svima koji vole alkoholna pića, navodimo nekoliko pitanja i odgovora u vezi sa trovanjem alkoholom.

Šta je trovanje alkoholom?

Pripito stanje nastalo od relativno male količine alkohola zapravo je prva opomena koje telo šalje da mu je dosta. Ako nastavite sa konsumiranjem alkohola, možete brzo da onemogućite sposobnost tela da ga apsorbuje. Iznenađujuće mala količina alkohola unesena dovoljno brzo može da isključi respiratorni centar mozga. Kada se to dogodi, čovek prestane da diše. A koja količina alkohola je potrebna da se to desi – zavisi od osobe do osobe.

Koji su simptomi trovanja alkoholom?

Uobičajeni simptomi:

Konfuzno stanje, ošamućenost – osoba se onesvestila i ne može da se probudi.

Povraćanje – što može dovesti do gušenja.

Sporo disanje – manje od osam udisaja u minutu.

Neredovno disanje – 10 ili više sekundi pauze između dva udisaja.

Niska telesna temperatura, obično praćena plavičastom bojom kože ili bledilom.

Navedeni simptomi predstavljaju signal da je osobi potrebna medicinska pomoć. Ne treba čekati da se svi simptomi pojave; ako posumnjate u trovanje alkoholom, pozovite hitnu pomoć.

Koliko vremena je potrebno da bi se pokazali znaci trovanja alkoholom?

Alkohol nastavlja da se kreće krvotokom sve do mozga i do sat i po nakon što osoba prestane da pije, čak i ako je osoba u nesvesnom stanju. To znači da ne treba pretpostaviti da će se neko ko je izgubio svest od preteranog konsumiranja alkohola oporaviti ako odspava.

Može li kafa da pomogne?

Odgovor je „ne“.

Pijenje velikih količina kafe, šetnja ili san – ne pomažu. Vreme će samo omogućiti telu da eliminiše alkohol iz svog sistema. Međutim, hitan medicinski tretman može da spreči smrt. U bolnici, medicinsko osoblje može da prati ljude koji su uneli prekomernu dozu alkohola i da pokuša da im održi rad pluća i srca. Oni koji prežive trovanje alkoholom mogu imati trajno oštećenje mozga!

Da li je brzo ispijanje alkohola uvek opasno?

Da. Ljudi koji za kratko vreme popiju veliku količinu alkohola igraju se vatrom, bilo da je u pitanju rakija, vino ili pivo. Na taj način mogu uneti fatalnu dozu alkohola u svoj organizam i pre nego što ostanu bez svesti.

Šta raditi ako se vaš prijatelj otruje od prekomerne količine alkohola?

Bolje je da izgubite prijateljstvo nego prijatelja. Ne treba se dvoumiti da li pozvati hitnu pomoć ako je vaš prijatelj popio previše alkohola. Ne treba da brinete da li će on zbog toga biti ljut ili osramoćen, važno je da zapamtite da vam je stalo do njega i da ste želeli da mu pomognete.

Napomena

Štetno dejstvo nekog alkoholnog pića na organizam može biti znatno pojačano u sadejstvu sa: nekom bolešću, umorom, lekovima, drogama, drugim alkoholnim pićima…