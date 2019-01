Konačno: naučnici zaustavili širenje bolesti koja nas ubija (video, foto)

Istraživači Univerziteta u Bazelu otkrili su metodu kojom se ćelije raka dojke mogu ”prevariti” i pretvoriti u masne ćelije.

Grupa naučnika uspela je da kod laboratorijskih miševa transformiše ćelije raka nastale epitelno-mezenhimalnom tranzicijom (EMT), u masne ćelije i tako spreči razvoj metastaza. Studija o radu objavljena je u časopisu ”Cancer Cell”.

Ronen, Christofori @UniBasel_en & co. reveal that invasive breast cancer cells can be converted into adipocytes to inhibit metastasis https://t.co/K0jX8B6cSk pic.twitter.com/eMEIVQQKk5

— Cancer Cell (@Cancer_Cell) January 14, 2019