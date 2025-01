Lekari otkrili kojih pet simptoma raka su ljudi navikli da ignorišu

Rak je jedna od najozbiljnijih i najčešćih bolesti modernog doba, sa preko 12 miliona novih slučajeva godišnje, prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka (IARC). Ova podmukla bolest može zahvatiti skoro svaki organ ili sistem u telu, a simptomi su često nespecifični i lako se previde. Pravovremeno prepoznavanje ranih znakova raka je od suštinskog značaja za uspešno lečenje.

Stručnjaci sa renomirane klinike Mayo izdvajaju pet glavnih znakova koji mogu ukazivati na maligni proces u organizmu. Iako ovi simptomi ne znače uvek rak, ignorisanje može dovesti do kasne dijagnoze kada su mogućnosti lečenja ograničene.

1. Produženi kašalj bez očiglednog uzroka

Kašalj koji traje duže od tri nedelje, posebno ako je praćen iskašljavanjem krvi ili bolom u grudima, može signalizirati rak pluća. Često je to prvi simptom koji pacijenti primećuju, ali ga, nažalost, ne shvataju ozbiljno. New England Journal of Medicine naglašava važnost traženja medicinskog mišljenja u takvim slučajevima.

2. Gorušica koja ne prolazi

Žgaravica ili osećaj pečenja u grudima, posebno ako traje dugo, mogu ukazivati na rak jednjaka ili želuca. Ako simptomi ne nestanu ni nakon promene ishrane ili uzimanja lekova, preporučuje se konsultacija sa lekarom.

3. Promene na koži, posebno mladeži

Svaka promena veličine, oblika, boje ili ivica mladeža treba da bude razlog za posetu dermatologu. Rak kože, kao što je melanom, može se rano otkriti redovnim pregledima kože.

4. Krv u stolici ili urinu

Prisustvo krvi u stolici često je znak raka debelog creva, dok krv u urinu može ukazivati na probleme sa bešikom ili bubrezima. Ovi simptomi zahtevaju hitan pregled kako bi se utvrdio uzrok.

5. Uvećani limfni čvorovi

Povećanje ili bol u limfnim čvorovima može biti posledica jednostavne infekcije, ali ako potraje duže od nekoliko nedelja, neophodna je dalja istraga. Ovo može ukazivati na rak limfnog sistema, kao što je limfom.

Stručnjaci naglašavaju da je rani skrining ključno sredstvo u borbi protiv raka. Redovni preventivni pregledi, poput mamografije, kolonoskopije i pregleda kože, povećavaju šanse da se bolest otkrije u ranoj fazi. Takođe, održavanje zdravog načina života – uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost i izbegavanje pušenja – značajno smanjuje rizik od razvoja malignih bolesti.

(Index.hr)

