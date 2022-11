Lekari podelili najčudnije simptome raka koje ljudi zanemaruju, neki će vas šokirati

Neobićne kvržice, uporan kašalj i glavobolje česti su znakovi koji ukazuju na rak, upozoravaju lekari. Međutim, plutajuća stolica, preterano znojenje i neobične halucinacije takođe su neki, ne toliko uobičajeni, znakovi koji ukazuju da biste mogli da imate karcinom. Mnogi od ovih simptoma su veoma česti i mogu biti uzrokovani mnogim različitim stanjima, a većina ljudi, nažalost, predugo ih ignoriše.

Stručnjaci upozoravaju da je upravo pravovremeno otkrivanje simptoma ključno za uspeh u lečenju raka. “Postoji više od 200 vrsta raka s mnogo različitih mogućih simptoma. Nemoguće ih je sve znati, zbog čega je važno potražiti savet lekara ako primetite nešto što vam se ne čini normalnim za vas ili duže vreme ne prolazi. U većini slučajeva najčešće je nešto bezazleno. Ali ako ipak je reč o raku, rano prepoznavanje simptoma znači da je verovatnije kako će lečenje biti uspešno“, rekla je Karis Bets, rukovodilac zdravstvenih informacija za Deji Mejl.

Plutajuća stolica

Plutajuća stolica može biti rani znak upozorenja na rak gušterače, tvrde lekari. Iako zvuči kao nešto neverovatno, tumori u gušterači mogu blokirati kanale organa, zaustavljajući pritom oslobađanje enzima koji razgrađuju masnu hranu. Bez ove unutrađnje telesne reakcije, stolica može biti masna i plutati. Ali ovaj simptom nije nužno rak gušterače, plutajuća stolica takođe može biti znak cistične fibroze i celijakije.

Halucinacije

Pričinjavanje nasumičnih zvukova ili čak stvarnih glasova može biti simptom mentalnog zdravstvenog stanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju kako ovo može biti i znak za karcinom. Slušne halucinacije mogu biti uzrokovane tumorima mozga koji su kancerogeni ili benigni. To se može dogoditi ako se tumor nalazi u temporalnom režnju, delu mozga koji je zadužen za obradu zvukova, razumevanja jezika i pamćenje. Halucinacije se takođe mogu javiti kada tumor pritska nerv koji šalje signale od uha do mozga.

Promene na noktima

Praćenje boje i oblika noktiju može vam bukvalno spasiti život. Plave, smeđe ili crne linije ispod noktiju mogu biti znak da imate rak kože. Isto tako, promene u obliku vaših noktiju mogu biti prikriven znak raka pluća, a bledi nokti mogu biti povezani s karcinomom jetre.

Nespretnost

Ispuštanje stvari, gubitak ravnoteže i uopštena nespretnost koja vam se pre nije toliko događala još su neki od znakova tumora na mozgu, iako se obično povezuju s demencijom. Ako se tumor formira na moždanom deblu, gde se vaš mozak povezuje s kićmenom moždinom, mogao bi rezultirati time da postanete nespretni i imate problema s hodanjem, jednostavno zbog njegove lokacije. Naime, to je zato što može prekinuti direktnu vezu između mozga i ostatka vašeg tela.

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Londonu, pod vođstvom doktorke Suzan Skot, otkrilo je koliko neki od znakova raka mogu biti blagi. Studija na 39 obolelih od raka mozga pokazala je da su mnogi pogrešno povezivali nedostatak ravnoteže kao simptom starenja.

Gubitak interesovanja za hobije

Mnogo je različitih razloga zbog kojih možemo odustati od hobija, bilo da se radi o sviranju nekog instrumenta ili članstvu u sportskom timu. Ali iznenadni gubitak interesovanja za vaš omiljeni hobi takođe može biti znak tumora na mozgu. U studiji doktorke Skot pacijenti s karcinomom izjavili su da su manje zainteresovani za aktivnosti, kao i da im nije toliko stalo do veza, posla i hobija.

Prema Brain Tumor Charityju, čak jedna od tri osobe s tumorom na mozgu doživi neku vrstu promene ličnosti. Stručnjaci to objašnjavaju na sledeći način. Kako tumor raste, on vrši pritisak na zdrave ćelije oko sebe. Promene ličnosti mogu se dogoditi kada se tumor nalazi u frontalnom režnju, koji kontroliše vaše emocije i ličnosti. Ovaj deo mozga takođe reguliše ponašanje, a kada se tumori razviju u ovom području, to takođe može uzrokovati da se ljudi ponašaju na načine koji se mogu smatrati društveno neprikladnim. Uvek je važno paziti na znakove upozorenja raka i rano uočiti simptome. Samo 40 posto pacijenata s rakom mozga živi duže od godinu dana nakon dijagnoze, a samo 20 posto preživi pet godina, prenosi Dejli Mejl.

Pojačano znojenje

Pojačano znojenje kad je vruće, kad vežbate ili ste bolesni je normalno. Ali ako se budite u bari sopstvenog znoja, to bi mogao da bude znak brojnih zdravstvenih stanja, uključujući menopauzu, anksioznost i nizak šećer u krvi. To bi takođe mogao da bude znak raka, kažu lekari. Cancer Research tvrdi da preterano znojenje može biti znak limfoma, karcinoidnih tumora, leukemije, mezotelioma, raka kostiju, pa čak i raka jetre.

