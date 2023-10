Listovi kupusa zaista pomažu kod otečenih i bolnih grudi, evo kako deluje

Postoje brojni narodni lekovi koji se koriste od davnina, a kojim su žene lečile mnoge boljke. Jedan od njih podrazumeva i stavljanje obloga od kupusa za smanjenje bola i otoka, ali i protiv istih.

Obloge od kupusa odavno se koriste i kao kućni lek u periodu dojenja, u situacijama kada dođe do upale dojki ili ragada. Kupus se pokazao i kao dobar lek protiv mastitisa – bakterijske infekcije dojke. Do ove upale dolazi kada se začepi mlečni kanal, što je česta pojava tokom dojenja.

Mastitis uzrokuju kako bakterije, tako i ređi podoji ili podoji koji nisu završeni do kraja. To znači da do mastitisa može da dođe kada beba ne isprazni dojku do kraja. Kada do toga dođe, svaki podoj biva sve teži i sve više bolan. Zato je potrebno što pre reagovati i smanjiti bol u dojkama. Neće svako odmah otići kod lekara, a ponekad to nije moguće odmah ni učiniti – zato su obloge od kupusa u ovoj situaciji dobro rešenje, barem za prvu pomoć.

Kupus utiče na smanjenje upale, otoka i bola, te ćete lakše moći da dojite bebu. Ipak, bitno je da zapamtite da obloge od kupusa ne treba da koristite duži vremenski period. Ipak, čim osetite olakšanje, prestanite da koristite obloge od kupusa jer biste u suprotnom mogli da zaustavite laktaciju, prenosi Objektiv.

Obloge od kupusa za ciste na dojkama

Koliko je kupus efikasan, pokazuje i to što ga mnoge žene koriste kako bi se rešile cisti na dojkama. Da biste u tome uspeli, potrebno je da list kupusa dobro operete i osušite. Zatim ga izlupajte kuhinjskim čekićem ili pređite oklagijom preko njega kako bi pustio sokove. Potom jednu stranu premažite maslacem i stavite je na dojku.

Preporuka je da list ostavite preko noći da odstoji na grudima i da ovaj postupak ponavljate barem nedelju dana, a i više kako biste došli do željenih rezultata.

Kako list kupusa deluje?

Kada je u pitanju upala i bol u dojakama, kupus deluje antiupalno kada se stavi direktno na kožu. Listovi ovog povrća su efikasni jer apsorbuju tečnost iz žlezda koje se nalaze u dojkama. Na taj način smanjuju punoću tkiva, što dovodi do značajnog olakšanja i smanjenja otečenosti i napetosti.

Kupus se nalazi na samom vrhu kada je u pitanju delotvornost i vitaminski sastav ovog povrća. Zato je preporuka da ga konzumirate u većim količinama i raznim oblicima, kako u svežoj salati, tako i kiseli kupus, a pogotovo u obliku soka.

Kako se koriste obloge od kupusa za dojke?

Ako se odlučite da primenite ovu metodu, potrebno je da znate nekoliko stvari. Nije svejedno na koji način ćete upotrebljavati obloge od kupusa, zato obratite pažnju na sledeće.

Prvo što treba da znate, jeste da za obloge kupite zeleni, odnosno beli kupus, a ne crveni.

Druga stvar na koju treba da obratite pažnju jeste da se koristi kupus koji nije tretiran pesticidima. Ipak, obloge stavljajte na grudi iz kojih beba sisa i sa čijom površinom dolazi u kontakt. Ako imate mogućnost da kupite domaći kupus, znaćete da je bezbedan za upotrebu, kako zbog vaše sigurnosti, tako i zbog bebine.

Obloge od kupusa se mogu stavljati kada su sobne temperature, a još bolji efekat je ako kupus stoji u frižideru.

Evo nekoliko korisnih saveta i koraka koje bi trebalo da primenite prilikom stavljanja obloga od kupusa:

1. Kada imate celu glavicu kupusa, prvo skinite površinske listove koji su uglavnom prljavi od zemlje. Zatim otkinite nekoliko listova kupusa i dobro ih operite i osušite. Količinu prilagodite potrebama i veličinu lista grudima. Ako tretirate obe dojke, biće vam potrebno više listova.

2. Sa svakog lista skinite srednji deo koji je tvrđi, a ako je list veliki možete ga iseći na nekoliko većih delova. Tako će vam biti lakše da ih postavite na dojke.

3. Kada listove stavljate na dojku, prekrijte celu površinu, ali ne i bradavice.

4. Dok držite obloge na dojkama, bilo bi dobro da ih pridržavate ili ih nekako pričvrstite uz pomoć grudnjaka kako se ne bi pomerali.

5. Ono što je jako važno zapamtiti jeste da ako obloge stavljate da bi smanjili bol i napetost, nikako ih nemojte držati duže od 20 minuta. Ukoliko ih držite duže može doći do zaustavljanja laktacije.

