Medicinska marihuana dovodi do ozbiljnih tegoba

Korišćenje marihuane u medicinske svrhe sve više je zastupljena u svetu. Njene zdravstvene benificije više puta su istraživane i već poznate, ali još uvek postoji i to opravadana bojazan od neželjenih efekata ili mogućih zloupotreba.

Širom sveta primećen je rastući broj korisnika medicinske marihuane koji kao posledice terapije imaju bolove u stomaku i povraćanje. Nije veliki broj prijavljenih ovakvih slučajeva s obzirom na broj korisnika medicinske marihuane, ali brine porast broja slučajeva, naročito u zemljama gde je medicinska marihuana pristupačija.

Primećen je sve veći broj mladih ljudi koji su hitno primljeni u bolnice zbog velikih bolova u stomaku praćenih čestim uzastopnim povraćanjima. Kao primer ovakve situacije uzeta je bolnica iz Kolorada (Amerika) gde se broj prijavljenih slučajeva od 2009. do 2011. udvostručio. Takođe, primećen je i porast prijavljenih slučajeva u ostalim državama Amerike i Kanade gde je legalizovana upotreba marihuane u medicinske svrhe.

Prvi slučaj tegoba od medicinske marihuane otkriven je 2004. godine u Australije gde su se teški bolovi i povraćanje kod pacijenata javljali na svakih nekoliko nedelja. Tada je evidentirano samo 9 pacijenata na području cele Australije.

U Koloradu je bilo ukupno 36 slučajeva, što se takođe smatra malim brojem, uzevši u obzir da samo u Americi ima oko 22 miliona redovnih korisnika medicinske marihuane. Slobodna procena je da ovakvih slučajeva ima oko 100 godišnje na teritoriji Amerike.

Ono što je očigledno – stomačne tegobe nisu rasprostranjene, ali bez obzira na to, treba imati na umu njihovo postojanje i relativno povećanje broja takvih pacijenata. Takođe, primećeno je i olakšanje od tegoba i simptoma kod pacijenata tuširanjem ili kupanjem toplom vodom.

Do danas nije objašnjeno kako niti zašto upotreba marihuane izaziva navedene tegobe. Navedeni simptomi bili su do danas nejčešće povezivani sa hemoterapijom. Predpostavlja se da dugotrajna upotreba jake medicinske marihuane bez adekvatne redovne ishrane utiče na gastrointestinalni trakt, pa otud dolazi do velikih bolova i učestalog povraćanja.

Terapija i lečenje navedenih tegoba – terapije protiv dehidratacije nastale zbog povraćanja, što se nije pokazalo kao loše. Međutim, ukoliko lekovi nisu delovali, savetovan je prestanak korišćenja marihuane „kao osnovnog leka“.

Uticaj tople vode na olakšanje i ublažavanje simptoma nije objašnjeno i do danas njen uticaj ostaje misterija za naučne i medicinske krugove.