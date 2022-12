Milioni ljudi svakodnevno piju ovaj lek, a ne znaju da povećava rizik od prevremene smrti

Lekovi protiv gorušice koje uzimaju milioni ljudi mogu povećati rizik od rane smrti, pokazuje novo istraživanje.

Inhibitori protonske pumpe, poznatiji kao PPI, povezani su sa brojnim zdravstvenim problemima, uključujući ozbiljnu bolest bubrega, frakture kostiju i demenciju.

Godišnje se širom sveta izda preko 50 miliona recepata za lekove za gorušicu, čireve i druge gastrointestinalne probleme. Istraživači kažu da je vreme da se ograniči unos takvih tableta.

Studija je obuhvatila preko 275.000 korisnika PPI lekova i skoro 75.000 ljudi koji su uzimali drugu vrstu leka, poznatu kao H2 blokatori, za smanjenje želudačne kiseline.

,,Među korisnicima IPP postoji povećan rizik od smrti. Ljudi misle da su ovi lekovi bezbedni jer su svuda dostupni, ali postoji veliki rizik. Da mi treba lek protiv žgaravice, naravno da bih ga uzeo. Ali ne bih to shvatio tako olako. Voleo bih da me moj lekar nadgleda i kaže mi kada mi to više nije potrebno’’, kaže jedan od autora studije dr Zijad Al-Ali sa Univerziteta u Vašingtonu.

Istraživači su otkrili 25 odsto povećan rizik od smrti kod ljudi koji su koristili samo IPP lekove, a pošto se prepisuje milionima ljudi, dr Al-Ali kaže da to dovodi do hiljada prevremenih smrti godišnje. Najveći problem nastaje kada ljudi koji treba da uzimaju lek dve do osam nedelja, uzimaju lek mesecima ili čak godinama.

,,Ljudi dobijaju recept iz medicinskih razloga i kada problem prestane, nastavljaju da ga piju, a lekari samo štampaju nove recepte’’, zaključio je Al-Ali uz apel da prestanu da uzimaju lek kada se problem reši.

