Mnogi prave ogromnu grešku – ovo nikako ne smemo da radimo kada smo prehlađeni

Mnogi su skloni uzimanju lekova iz „kućne apoteke“ već nakon prvih simptoma prehlade. A oni koji paniče odmah zakazuju termin kod lekara ili posežu za „starim“ antibioticima, što je potpuno pogrešno, ističu stručnjaci.

„To je ogromna greška jer nema nikakve veze hoćete li odmah početi s lečenjem ili tek kad simptomi postanu jači. Rezultati su isti, prehlada jednostavno mora proći sama od sebe“, objasnio je farmaceut Abas Kanani. Zapravo, poenta je da lekovi ne leče prehladu nego samo ublažavaju simptome, prenosi avaz.ba.

– Nema velike razlike kada ćete početi uzimati lekove protiv prehlade jer oni nemaju nikakvog uticaja na prirodu samog virusa koji će napredovati bez obzira na to jeste li ih uzimali ili ne. Svi su oni samo simptomatsko olakšanje – objasnio je Kanani.

U nastavku on dodaje da klasična prehlada u proseku traje do 10 dana.

Još jedna od najčešćih grešaka je korišćenje starih antibiotika. Oni takođe ne mogu pomoći u lečenju prehlade, a uz to, konzumacija antibiotika koje ste koristili za prethodna lečenja, može biti opasna.

– Većinu prehlada uzrokuju virusi, a ne bakterije, tako da apsolutno nema potrebe za uzimanjem antibiotika, ali neki ljudi će odlučiti da uzmu antibiotike koji su im ostali od ranije, a neretko se dogodi da ih i pozajme od porodice ili prijatelja. Video sam to puno puta. Nemojte to raditi. To je samo prehlada, samo virusna infekcija, proći će – objasnio je farmaceut i upozorio na nedovoljan unos tečnosti.

– Hidratacija i pravilna ishrana su od izuzetne važnosti za vaše zdravlje, a pogotovo su bitni kada ste prehlađeni. Naime, dehidracija će vas samo još više opteretiti jer vaše telo mora puno više raditi kada nije hidrirano. Zato se pobrinite da pijete dovoljno tečnosti. Isto tako, pazite na unos hrane jer iako možda imate slabiji apetit kad ste bolesni, ni slučajno ne preskačite obroke jer ćete se tako osećati samo još lošije – objašnjava Kanani.

