Muče li vas ovi problemi? Evo šta vam nedostaje u organizmu

Milion hemijskih signala svakodnevno šalju se po telu kako bi se održalo njegovo normalno funkcionisanje. Telo takođe sjajno obavlja posao šaljući poruke kada vam nedostaje nešto bitno iz ishrane.

Kvalitet vaše ishrane može vam pomoći da smanjite rizik od hroničnih bolesti, zdravstveno stanje creva i težinu. Sledeći put kada osetite neke simptom u telu, pažljivo pogledajte šta jedete.

Ovih pet uobičajenih problema mogu biti uzrokovani nedostatkom hranjivih sastojaka u organizmu.

1. Krvarenje desni

Krvarenje zubnog mesa može biti znak mnogih stvari, uključujući gingivitis ili čak grubo pranje zuba ili čišćenje koncem. Međutim, nedavna metaanaliza otkrila je da krvarenje desni može biti i znak nedostatka vitamina C. Pored toga, zaključeno je da bi povećana konzumacija vitamina C mogla pomoći da se smanji problem krvarenja desni

Nema ništa loše u većem unosu vitamina C u ishranu, a postoje jednostavni načini za to. Grickajte papriku i brokoli, a tokom dana birajte i voće bogato vitaminom C poput narandži, papaja i bobičastog voća.

2. Gubitak kose

Do gubitka kose može doći iz više razloga. Može biti genetski ili uzrokovan hormonalnim problemima. U poslednje vreme postoje izveštaji da osobe koje su prebolovale kovid-19 doživele gubitak kose. To može biti i nuspojava leka ili može biti povezano s drugim zdravstvenim problemima poput problema sa štitnom žlezdom.

Gubitak kose takođe može ukazivati ​​na to da vam možda nedostaju proteini i esencijalne masne kiseline.

3. Crvena koža

Loša ishrana i sunce su neprijatelji zdrave kože, a postoji mnoštvo istraživanja koja to potvrđuju.

Nedavno istraživanje sa Univerziteta u Kaliforniji pokazalo je da je tipični zapadnjački prehrambeni obrazac (bogat prerađenom hranom bogatom masnoćama i šećerom u kombinaciji s malim unosom celovitih žitarica, voća i povrća) povezan sa stvaranjem upale kože.

Prethodno istraživanje pokazalo je povezanost s gojaznošću i stanjem koje se može manifestovati kao suva, neravnina i ljuskava koža. Međutim, ovo nedavno istraživanje otkrilo je da se simptomi psorijaze mogu javiti pri lošoj ishrani, znatno pre promena u težini. Kako biste smanjili rizik, u ishranu obavezo ubacite celovite namirnice, koje obiluju bojom, vlaknima i ograničenom količinom zasićenih masti.

4. Zatvor ili nadutost

Patite li od zatvora ili nadutosti? Možda ne unosite dovoljno vode i vlakana.

Istraživanja o sadržaju vlakana u ishrani pokazuju da premalo unetih vlakana može dovesti do zatvora. Zatvor se može smanjiti ako u ishranu uvrstite neophodne sastojke vlakna i vode. Preporučene količine vlakana su između 25–35 grama dnevno iz izvora kao što su voće, povrće, orašasti plodovi, semenke, žitarice.

Osim vlakana, morate organizmu obezbediti i dobru hidrataciju. Dehidracija je ključna komponenta za pogoršanje zatvora.

5. Rane koje se sporo zarastaju

Nedostatak vitamina B u vašoj ishrani može dovesti do sporog zarastanja rana. Iako postoji više uzroka sporog zarastanja rana (poput hroničnih bolesti i starenja), studije pokazuju da uzrok može biti i nedostatak vitamina B. Da biste ga uneli u organizam, konzumirajte žitarice, nemasno meso, jaja, mahunarke i zeleno povrće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.