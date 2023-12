Muči vas alergija, možda je uzrok u kući. Evo gde se kriju alergeni po stanu

Za osobe koje su alergične veoma je važno da, ukoliko mogu, izbegnu alergene ili da bar smanje njihov uticaj kako bi i reakcija organizma bila blaža.

Navodimo mesta u stanu ili delove stana (kuće) gde su najveći izvori ili skladišta alergena.

Biljke u saksijama

Ako patite od alergija u unutrašnjem prostoru, čuvajte se plesni i prašine, jer se često mogu naći na neočekivanim mestima. Dobro pogledajte biljke u saskijama. Plesan može rasti u saksijama i proširiti se na pod. Kako biste umanjili rizik, uklonite uvelo lišće, koristite tanjire (i povremeno ih operite) ispod saksije i izbegavajte preterano zalivanje.

Kućni ljubimci

Alergije na kućne ljubimce su česte, ali za to ne treba kriviti krzno ljubimaca. Glavni problem prave proteini koji se mogu naći u urinu, pljuvačci i na mrtvoj koži. Ovi proteini se oslobađaju, lete kroz vazduh i lepe se za tepihe, nameštaj i posteljinu.

Pomoći će ako kućne ljubimce držite dalje od vaše spavaće sobe. Takođe, često treba čistiti i usisavati prostorije, tepihe i nameštaj, a važno je i prati ruke nakon igranja sa kućnim ljubimcima.

Tepisi i prostirke

Tepisi i prostirke mogu da ožive vašu sobu na način koji niste imali u planu. Kako akumuliraju prašinu, oni postaju osnova za hranjenje mikroskopskih grinja. Delovi tela i fekalije iz grinja predstavljaju najčešće unutrašnje izazivače alergije.

Da biste smanjili ovaj problem, trebalo bi da koristite usisivač sa HEPA filterom ili da razmislite o tome da uklonite tepihe.

Knjige

Knjige mogu predstavljati hranu za štetočine. Grinje, plesan i mala stvorenja koja se nazivaju knjiške vaši, hrane se prašinom sa knjiga.

Ako ste otkrili da dodirivanje knjiga izaziva alergiju, onda bi trebalo da pokušate da usisavate knjige redovno ili da ih čuvate u zatvorenim policama.

Tapacirani nameštaj

Ova vrsta nameštaja predstavlja prijatno utočište za grinje. Usisivačem čistite ovakve površine kako biste sprečili nagomilavanje prašine.

Nameštaj koji se nalazi u vlažnom prostoru, kao što je podrum, takođe može da sadrži plesan. U takvim prostorijama treba koristiti uređaje za smanjenje vlage.

Osobe sa alergijom u unutrašnjem prostoru trebalo bi da se odluče za kožu, vinil i druge glatke površine umesto tapaciranog nameštaja.

Posteljina

Osam sati provedenih u krevetu svake noći iza sebe ostavlja mnogo mrtvih ćelija kože koje privlače grinje.

Jedan od efikasnih načina da uklonite ove štetočine iz kreveta jeste da koristite antialergijske posteljine, navlake za jorgan, a naročito jastučnice. Posteljinu treba prati svake nedelje. Izbegavajte jastuke i jorgane koji ne mogu da se peru. Usisivačem povremeno čistite dušek, jorgane i jastuke.

Plišane igračke

Ukoliko je vaše dete alergično na grinje, onda ovakve igračke verovatno pogoršavaju alergiju.

To ne znači da deci treba uskratiti plišane igračke, već treba potražiti one koje se mogu prati u veš mašini i koje treba prati u toploj vodi jednom nedeljno i temeljno osušiti.

Ako vaše dete ima omiljenu igračku od koje se ne može odvojiti, onda igračku jednom nedeljno treba staviti u kesu, pa u zamrzivač na 24 sata.

Kupatila

Plesan može da se javi na pločicama u kupatilu, jer njima odgovara mesto koje je toplo i vlažno. Crna buđ često raste na skrivenim mestima, kontaminirajući površine iza zidnih, odnosno ispod podnih pločica.

Najbolja odbrana je da održavate kupatilo, da uvek bude čisto i suvo. Popravite slavine koje cure, koristite ventilatore za odvod vazduha kad se tuširate i redovno čistite sve površine.

Kuhinja

Ova prostorija u kući je najpogodnija za stvaranje buđi. Ako vaš frižider ima posudu za otapanje, izvucite je i brišite redovno, jer stajaća voda predstavlja magnet za buđ. Stara i pokvarena hrana u frižideru takođe može izazvati alergiju.

