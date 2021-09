Na ovo niko ne obraća pažnju, a uzrok je nadutosti

Sigurno su i vama mame i bake govorile da ne treba da žvaćete otvorenih usta. Međutim, osim što su one to sigurno govorile više zbog kulturnog ponašanja, zapravo postoji važan zdravstveni razlog, zbog kojeg to ne bi trebalo da radite.

Doktor Karan Raj je objasnio da upravo nadutost dolazi usled žvakanja otvorenih usta, tačnije zbog unošenja velike količine vazduha na taj način.

– Naši roditelji su bili u pravu kad su nam rekli da žvaćemo zatvorenih usta – rekao je doktor i dodao da se tako unosi mnogo vazduha, koji potom mora da izađe na neki od dva načina. Takođe je istakao i da se žvakanjem žvaka, kao i konzumiranjem gaziranih pića, događa ista stvar.

Evo kako je on to objasnio:

