Na pomolu lek za zarastanje kostiju

Ideje koju stručnjaci i naučnici širom sveta iznose i pokazuju javnosti više puta nas začude, a neretko i oduševe.

Jedna od takvih ideja stiže iz studije rađene u Velikoj Britaniji u kojoj se, po ugledu na vodozemce (konkretno daždevnjake), razvija novi lek za brže i efikasnije zarastanje kostiju u slučaju preloma.

Tim naučnika je bio inspirisan sposobnošću daždevnjaka da utiču na svoje kosti.

Studija navodi da je prelom kostiju veliki problem u svakom životnom dobu, a naročito kod starijih osoba kod kojih iz godine u godinu broj preloma i rizika od preloma rasta.

Većina preloma samostalno zarasta, međutim u 10% slučajeva zarastanje preloma traje i po 6 meseci, a u nekim slučajevima kost uopšte i ne zaraste. U najgorem slučaju, to može dovesti do nekoliko hirurških intervencija, pa i do amputacije.

Tim naučnika u ovoj studiji koristio je uzorke kostiju od ljudi podvrgnutih operaciji zamene kuka, da bi ispitao da li novi lek može aktivirati molekularni put razvoja kostiju.

Ovaj molekularni put koji se nalazi kako u mnogim životinjama tako i u ljudima, izaziva deobu matičnih ćelija u koštanoj srži i na taj način pospešuje zarastanje preloma.

Studija je pokušala da pronađe način hemijske stimulacije korišćenjem lekova. Istraživači su selektivno dodavali proteine i druge molekule koji menjaju i pospešuju rast u kostima.

Studija se nada da se ovim principom možda mogu pronaći lekovi za mnoge vrste bolesti kostiju, a ne samo za prelom kostiju.

Jedina prepreka na koju je studija naišla jeste saznanje da predugo regenerativno dejstvo leka tokom vremena gubi lekovito dejstvo i razgrađuje ćelije.

Zbog toga studija na kraju navodi da je u ovoj terapiji izuzetno važno tempirano i ciljano doziranje leka u zavisnosti od pacijenta i preloma.