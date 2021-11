Najbolji prirodni antibiotici: Ove biljke oteraće i najupornije bakterije

Mnoge lekovite biljke sadrže jedinjenja koja se snažno bore protiv bakterija. Saznajte koje su to biljke, kako se pravilno koriste i kombinuju.

Beli luk

Snažni, mnogima neprijatni miris belog luka potiče od sumpornih jedinjenja iz njegovog esencijalnog ulja. Alicin, supstanca koju sadrži smrvljeni sveži čen dokazala se kao veoma moćan borac protiv bakterija (naročito stafilokoka) i gljivica (na prvom mestu kandide). Istraživači su utvrdili da ovo jedinjenje u nekim slučajevima može stati rame uz rame sa penicilinom. Beli luk u našem narodu uživa ogromno poverenje kada se treba boriti protiv disajnih ili crevnih infekcija. Nekada se koristio kao lek za koleru, malariju, tifus i tuberkulozu.

Naučnici su dokazali da beli luk ne uništava korisne bakterije, a pošto deluje i fungicidno, onemogućava da nakon bakterijske infekcije dobijemo gljivičnu.

Eterično ulje čajnog drveta

Čajno drvo je veoma dragoceno zato što istovremeno deluje i na bakterije i na gljivice. Ovo je važno, jer kada koristite lekove protiv gljivica oslobađate prostor za razmnožavanje bakterija i obrnuto, kada koristite dugo antibiotike pojave se gljivice. Čajno drvo je prirodan i bezbedan, a efikasan način da izađete iz ovog začaranog kruga.

Zahvaljujući kompleksnom sastavu čajno drvo deluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije, kao i na gljivice.

Čisto i kvalitetno ulje čajnog drveta može se uzimati oralno, ako je prethodno razblaženo maslinovim uljem, medom ili uzeto sa malo pavlake, jogurta ili nakapano na sredinu hleba ili kocku šećera. Na ovaj način čajno drvo možete koristiti i ako imate problem sa ešerihijom. Nemojte uzimati više od tri kapi čajnog drveta dnevno.

Kleka

Zahvaljujući antiseptičnom delovanju esencijalnog ulja, kleka se koristi i u lečenju čitavog niza kožnih bolesti. Alkoholna tinktura deluje jako antiseptično. Rastvor etarskog ulja preporučuje se protiv akni. Kleka je i veoma efikasan antiseptik mokraćnih kanala i osobe koje pate od upornih infekcija ešerihijom treba da piju čaj od njenih bobica (obično u kombinaciji sa brezom i vranilovom travom).

Majčina dušica i vranilova trava

Majčina dušica, timijan, origano i vranilova trava zahvaljujući mirisnim esencijalnim uljima koje sadrže moćne supstance timol i karvakrol, kao i flavonoidima iz ovih biljaka, pomažu organizmu da se odbrani od respiratornih infekcija. Topli čaj od majčine dušice odlična je preventiva i toplo ga preporučujem svima koji su u toku dana prinuđeni da stupaju u kontakt sa mnogo ljudi. Sve tri biljke su ekspektoransi odnosno pomažu nam da organe za disanje očistimo od sluzi. Topli čaj od majčine dušice i timijana pomešan sa malo zove ili matičnjaka može vam pomoći i kod virusnih infekcija kao što je grip.

Pored infekcija organa za disanje ove biljke, a naročito vranilova trava, efikasno suzbijaju i infekcije mokraćnih puteva. Protiv bakterija u mokraćnim putevima ponovo se bori esencijalo ulje iz vranilove trave, pa je zato veoma važno ovaj čaj pripremiti pravilno. Biljku je potrebno samo preliti vrelom vodom promešati, poklopiti i ostaviti da odstoji jedan sat, dakle bez kuvanja koje je neophodno da bi se pripremio čaj od uve, popularan i delotvoran biljni lek protiv urinarnih infekcija. Ako želite da udružite njihova dejstva tri supene kašike listova uve prelijte litrom hladne vode, zagrevajte do ključanja i kuvajte pet minuta. Skinite sa šporeta, ostavite minut da se prohladi i dodajte četiri kašike vranilove trave, promešajte, poklopite i ostavite da stoji jedan sat.

Ekstra jake kapi za jačanje imuniteta

Sastojci:

20 g smole propolisa

20 g zrna kleke

20 g vranilove trave (divljeg origana)

Priprema: Sve sastojke sipajte u čistu i suvu staklenu teglu, pa prelijte sa 250 ml 96% alkohola. Dobro zatvorite, promućkajte i držite na tamnom i hladnom mestu dve nedelje. Tečnost u tegli je potrebno mućkati svaki dan. Posle dve nedelje tinkturu procedite kroz četvorostruku sterilnu gazu i ostavite da se slegne jedan dan u zatvorenoj tegli. Sutra pažljivo odlijte tečnost i sipajte u staklenu flašicu sa kapaljkom. Ove kapi za jačanje imuniteta piju se 3 puta dnevno po 25 kapi sa malo vode ili na kocku šećera.

Tibetanski eliksir od belog luka

Recept za ovaj eliksir star je nekoliko hiljada godina. Veoma je dobar način da ojačate imunitet, predupredite grip i prehlade, a pomaže i osobama koje pate od zakrčenja arterija i od hronične infekcije kandidom. Ne preporučuje se ljudima koji pate od čira na želucu.

Sprema se na sledeći način: Očistite 150 g belog luka, izgnječite ga u drvenom avanu, drvenim tučkom ili u staklenoj tegli (ne upotrebljavajte metalne predmete). Izgnječeni beli luk stavite u teglu, prelijte sa 300 g 96% etil-alkohola, zatvorite i držite na tamnom i hladnom mestu 10 dana. Nakon toga tečnost promešajte i procedite kroz četvorostruku gazu. Naredna 3 dana tinktura treba da miruje na istom mestu i pod istim uslovima da bi se ponovo slegli sitni ostaci od luka i izbistrila tinktura. Nakon tri dana pažljivo odlijte bistru tečnost od taloga. Eliksir se pije na sledeći način: prvi dan pomešajte jednu kap tinkture sa 50 g mlakog mleka i popijte pre jela. Drugog dana povećajte dozu na 2 kapi, trećeg na tri i tako do 15 kapi petnaestog dana. Kada se dođe do 15 kapi, onda se vraća, smanjuje po jedna kap, unazad do 1 kapi. Kada se i taj proces završi, tri dana treba piti po 25 kapi tinkture u šoljici toplog mleka. Miris belog luka efikasno se otklanja žvakanjem svežeg lišća peršuna.

