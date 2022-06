NAJRANIJI simptomi koji ukazuju da imate tromb, ne smete ih ignorisati

Tromb je ozbiljan zdravstveni problem koji može da ima velike posledice po organizam. Ako primetite promene, obavezno se javite lekaru. Krvni ugrušci mogu da budu i te kako opasni, zbog čega je bitno da ih prepoznate na vreme.

U određenim situacijama, ako primetite krvni ugrušak, potrebno je da se što pre obratite lekaru kako niste dobili terapiju.

Ovi simptomi su znak da je vreme da pozovete lekara:

Kada se tromb formira u rukama i nogama, duboko ispod kože, to se naziva duboka venska tromboza. To je opasno jer ugrušak može putovati od srca do pluća. Do duboke venske tromboze može doći ako se dugo niste kretali, prenosi Stil.

Ovo su simptomi za uzbunu:

1. Oticanje

Ovo se može dogoditi na istom mestu gde se ugrušak razvio ili na celoj nozi ili ruci.

2. Promena boje

Možete primijetiti da su vam ruke ili noge crvene ili plave boje.

3. Bol

Kako se stanje pogoršava, tako ćete osetiti više bola. Osećaj se može kretati od tupe boli do one intenzivne.

4. Teško disanje

Ako se ovo dogodi, može značiti da se ugrušak premestio iz ruke ili noge do pluća. Može se javiti i jak kašalj ili krv pri kašljanju.

5. Grčevi u donjem delu noge

Ovaj osećaj se javlja ukoliko je u je ugrušak u nozi

Kada se krvni ugrušak nađe u blizini srca javljaju se sledeći simptomi:

Jaka bol u ruci i u prsima

Znojenje

Poteškoće sa disanjem

Poteškoće sa disanjem i znojenje se javljaju i kada se tromb nađe u blizini pluća, što se naziva plućna embolija. Osim toga i ovo može biti alarm:

Jaku bol u plućima

Kašalj

Vrtoglavica

Nažalost, krvni ugrušak može stići i do mozga i uzrokovati moždani udar. Pazite na ove simptome:

Poteškoće s vidom i govorom

Slabost

