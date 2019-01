Čudo?! Naterali ga da popije 15 piva, evo šta mu se desilo

Doktor iz Vijetnama je spasio život čoveku koji je umirao od trovanja alkoholom, ni manje ni više, tako što mu je ubrizgao količinu od 15 piva u krv. Evo kako je to moguće.

Ngijen Van Nat (48) je pao u nesvest i završio u bolnici 25. decembra. Doktori su ustanovili da je nivo metanola (opasnog oblika alkohola) u njegovoj krvi čak 1.000 puta veća od prosečne vrednosti.

Kada je stigao u bolnicu, medicinsko osoblje na čelu sa dr Li Van Lamom je odmah u njegovu terapiju uključilo tri konzerve piva, što je ekvivalentno otprilika jednom litru. U toku samo 24 časa, doktori su mu uključili intravenozno ukupno 15 konzervi piva, što je gotovo jedno pivo na svakih sat vremena, ne računajući noć.

To je na njegov organizam uticalo tako što je usporilo rad jetre i dovelo do manjka apsorpcije metanola, a to je omogućilo čoveku da se osvesti.

Dakle, postoje dve vrste alkohola, etanol i metanol, koji su sličnog hemijskog sastava i obe su toksične za ljudski oraganizam. Ipak, metanol telo ne obarđuje na povoljan način pa je tako daleko opasniji za zdravlje. To je razlog što se ljudi opijaju etanolom, a ne metanolom, koji se nalazi u benzinu, antifrizu, bojama, razređivačima, proizvodima za čišćenje, tečnosti za pranje posuđa, mastilu.

U normalnim okolnostima, kada pijemo pića koja su zasnovana na etanolu, enzim koji imamo u telu, a koji se zove alkohol dehidrogenaza, razbija supstance etanola i tako se dobija materija acetaldehid. Tada se on metaboliše u produkt koji se zove acetat, koji se dalje razbija na vodu i ugljen-dioksid pre nego što se izbaci iz organizma.

S druge strane, metanol, koji može da bude fatalan iako je unet u mnogo manjim dozama od etanola, se od strane istog enzima razbija na potpuno drugačiji način. Pretvara se u izuzetno toksičnu supstancu formaldehid, koja se dalje razlaže do mravlje kiseline. Ove dve komponente su jako opasne za zdravlje i mogu da budu smrtonosne. Trovanje metanolom izaziva trajno slepilo, destrukciju nervnog sistema, komu i smrt.

To bi bio slučaj i kod ovog pacijenta da mu nije ubrizgana doza etanola koja je sprečila da se formaldehid pretvori u mravlju kiselinu, što je dalo doktorima vremena da ga pripreme za dijalizu i da odstrane alkohol iz njegovog organizma.

