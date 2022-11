Naučite razlikovati ovih sedam vrsta glavobolje

Milioni ljudi širom sveta tokom života susreće se sa glavoboljama, ali nisu sve iste. Donosimo vam sedam najčešćih vrsta glavobolja, šta je njihov okidač i na koje ih je načine najbolje lečiti.

Migrena

Najgora vrsta glavobolje zasigurno je migrena. Dogodi se vrlo iznenadno te može dovesti do mučnine, zamućenja vida te bola u želucu. Jednostavni pokreti mogu čak dovesti do pogoršanja stanja. Ne zna se šta je uzrok migrene, ali stres, nervoza, nepravilna ishrana i nedostatak sna mogu pogoršati simptome. Ako se migrena ne leči, može trajati i do tri dana.

Cluster glavobolja

Cluster glavobolja poznata je i kao Hortonova glavobolja. Nivo bola je sličan onom koji izaziva i migrena. Razlika je da je ta vrsta glavobolje kraće traje i uglavnom je sezonska. Upravo se zato često meša sa simptomima alergije ili stresa. Naleti bola često se osete oko očiju, čela, slepoočnica i nosa.

Glavobolja izazvana stresom

Ova je vrsta glavobolje umerena pa čak i blaga u poređenju s migrenom. Bol se može osetiti iza očiju, oko čela te u vratu. Razlog je stezanje mišića u tim područjima. Ovu vrstu glavobolje uzrokuje emocionalni stres, a ublažavaju se brufenom ili aspirinom.

Glavobolja izazvana kofeinom

Frustrirajuće je da, zapravo, kofein može lečiti i izazvati glavobolju. Čak i neki lekovi za glavobolje sadrže kofein. To je sastojak zbog kojeg lek brže i efikasnije počinje delovati, što je prednost jer znači da možete uzeti manju dozu. Kombinovanjem lekova koji sadrže kofein s pićem ili hranom koji ga isto sadrže nije dobra ideja jer povećava šanse za dalji razvoj glavobolje.

Hormonalna glavobolja

Estrogen igra veliku ulogu kod žena kada su glavobolje u pitanju. Tako može uticati na hemijske procese u mozgu koji se povezuju s glavoboljama. Što je niži nivo estrogena, to je stepen bola veći. Takvu glavobolju žene mogu osetiti na početku menstrualnog ciklusa.

Hronična dnevna glavobolja

Osobe sa ovom vrstom glavobolje imaju tegobe čak 15 dana u mesecu. Ovo stanje zapravo ne karakteriše samo jedna vrsta glavobolje, već se radi o više vrsta glavobolja koje se skoro pa svakodnevno pojavljuju. Jedan od najčešćih oblika ove glavobolje naziva se transformisana migrena. Ova vrsta glavobolje obično traje do podneva.

Sinusna glavobolja

Ovu glavobolju je teško razlikovati od migrene. Bol se najčešće oseti na prednjem delu glave i na licu. Do ove vrste glavobolje dolazi kada se sinusi upale oko obraza, nosa i očiju.

