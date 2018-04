Naučnici tvrde: Imamo lek za rak pluća

Rak pluća jedan je od najčešćih uzroka smrti. U SAD prošle godine bio je odgovoran za 26 odsto svih smrtnih slučajeva ljudi obolelih od raka. Upravo njihovo lečenje mogla bi poboljšati nova naučna otkrića koja pokazuju veliku uspešnost kombinacije dva dosad već poznata leka.

Kako prenose mediji u regionu, kombinacija lekova, od kojih je jedan namenjen ‘napadu’ na ciljani receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR) a drugi na faktor tumorske nekroze (TNF) – delotvorno blokira rak i onemogućava mu da TNF-a koristi kao ‘rute za beg’.

Istraživanja su tako pokazala kako u trenutku blokade TNF-a tumorske stanice postaju osetljive na tretman EGFR, piše Science daily.

„Poslednjih godina ulaže se dodatni napor u pokušaju blokiranja EGFR-a kao deo lečenja raka pluća, ali ova terapija se pokazala efikasnom samo na malom broju pacijenata. Tumorske stanice uzvraćaju udarac upravo preko zaobilaznog puta“, rekao je autor dr. Amin Habib, profesor neurologije i neuroterapije sa univerziteta Southwestern.

– Blokiranje ovih proteina može biti tretman koji će pomoći većini pacijenata koji boluju od raka pluća, naglašava Habib. Karcinom pluća nemalih stanica (NSCLC), tip raka pluća za koji bi kombinacija inhibitora EGFR / TNF bila delotvorna, obuhvata otprilike 85 posto svih karcinoma pluća.

Još jedna prednost ove strategije lečenja je u tome što pacijenti dobro ponose ovu terapiju. I EGFR i TNF inhibitori su deo kategorije lekova koji mogu uticati na specifične molekule u tumorskim stanicama pa zato i nemaju tako puno nuspojava.

Tradicionalni lekovi koji se koriste u lečenju i hemoterapiji imaju široke efekte, ali ubijaju zdrave i tumorske stanice i dovode do niza neugodnih nuspojava. Do sada su se inhibitori EGFR pokazali delotvorni samo u lečenju 10 do 15 odsto karcinoma pluća nemalih stanica koji imaju varijantu EGFR-a.

Kombinacija dva leka može potencijalno funkcionisati za sve karcinome pluća nemalih stanica, objasnio je dr. sc. Džon Mina (John Minna), direktor Hamonovog centra za terapijsku onkologiju i profesor interne medicine i farmakologije.

„Ova otkrića mogla bi dramatično izmeniti način na koji tretiramo rak pluća“, naglasio je.

Poslednja otkrića nastavljaju se na pređašnja istraživanja koji su pokazala kako su se slične kombinacije lekova pokazale uspešne u lečenju posebno smrtonosnog raka mozga, glioblastoma.

„Ako se ova strategija pokaže delotvornom, njena primena mogla bi biti i puno šira, ne samo protiv raka pluća, nego i protiv drugih tumora s EGFR-om, između ostalih i tumora mozga, debelog creva i vrata i glave“, rekao je dr. Gerber, vanredni profesor interne medicine i kliničke nauke.

Istraživači sad planiraju i drugu fazu kliničkih istraživanja kombinacije ovakvih lekova, koje je Američka agencija za hranu i lekove već odobrila, pa se nadaju kako će klinička istraživanja moći pokrenuti tokom naredne godine.