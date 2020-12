Ne ignorišite ih: Prvi simptomi dijabetesa

Reagujte na vreme!

Simptomi dijabetesa su vrlo često prikriveni. Najčešći tip je dijabetes tip 2, koji može biti uzrokovan preteranom težinom, fizičkom neaktivnošću, visokim krvnim pritiskom.

Kao i svaka druga bolest, i dijabetes može izazvati niz komplikacija ukoliko se ne otkrije na vreme. Zbog toga je veoma je važno da ga prepoznate što pre, a ovo su neki od simptoma:

Konstantan osećaj umora

Za razliku od zdravih ljudi, kod kojih šećer prodire u ćelije i pretavara se u energiju, kod dijabetičara se zadržava u krvi. Posledica je nedostatak energije uprkos konzumiranju hrane. Jedan od tipičnih simptoma nedijagnostikovanog dijabetesa upravo je ekstremni zamor koji se javlja čak i kada ste odmorni i naspavani

Izražen osećaj žeđi i često mokrenje

Ukoliko primetite pojačan osećaj žeđi za koji nemate objašnjenje, a što rezultira čestim odlaskom u toalet, to može biti znak da imate dijabetes. Naročito obratite pažnju ako vaše dete pije mnogo tečnosti i često mokri, jer je to jedan od prvih i najočiglednijih znakova da možda ima ovu bolest. Ovaj simptom može pratiti i osećaj suvih usta.

Naglo mršavljenje

Ukoliko niste na dijeti i ne vodite posebno računa o ishrani, a niste ni fizički aktivniji nego ranije, ali primećujete da naglo mršavite, to može biti jedan od simptoma šećerne bolesti. Previsok nivo šećera u krvi može uzrokovati naglo mršavljenje, čak 5 do 10 kilograma u dva do tri meseca, što svakako nije uobičajeno ukoliko za to nema posebnog povoda. Hormon insulin, naime, u slučaju pojave dijabetesa ne može da pothrani glukozu, te ona ostaje u krvi, zbog čega telo misli da je gladno i počinje da troši proteine iz mišića kao alternativni izvor energije.

Pojačana glad

Preterana potreba za hranom je još jedan od znakova dijabetesa, a uzrokovana je promenama nivoa šećera. Kada nivo šećera opada, pojavljuje se osećaj gladi i potreba za glukozom kao izvorom energije.

Zamućen vid

Simptomi ponekad mogu da uključuju i ​​probleme s vidom jer visok nivo šećera u krvi povlači tečnost iz tkiva, uključujući i oči. Ukoliko se ne leči, dijabetes može izazvati trajno oštećenje vida, te ukoliko primetite da vam se vid muti, posetite lekara što pre.

Osetljive desni

Dijabetes smanjuje sposobnost za borbu protiv bakterija, čime je povećavan rizik od infekcije desni. Takođe, može doći do upale desni praćene gnojem, naročito ako ste već imali infekcije desni pre nego što se dijabetes pojavio.

Trnjenje stopala i šaka

Dijabetes je jedan od najčešćih uzročnika periferne neuropatije. Trnjenje se javlja prvo u oba stopala, a zatim se neugodni osećaj širi kroz cele noge, a isti osećaj je i u rukama. Čak dve trećine ljudi koji boluju od dijabetesa imaju ošetećenje nerava, a u mnogim slučajevima upravo to je prvi simptom bolesti.

Sporo zarastanje rana

Svrab, suva koža ili slaba cirkulacija, takođe mogu biti znaci dijabetesa. Tamnija koža na području vrata ili pazuha može biti znak otpornosti tela na insulin i visok nivo šećera u krvi. Ako primetite ovakve promene, obavezno zakažite pregled kod lekara. Takođe, ako imate česte infekcije i povrede koje teško zarastaju i ne leče se lako kao pre, posetite lekara što pre.

