Ne nalivajte se vodom ko ludi: OTROVAĆETE se – bukvalno!

Odavno je poznato koliko je važno da svakodnevno pijemo vodu i kakve su posledice po zdravlje ukoliko nedovoljno unosimo ovu tečnost. Malo se govori o intoksikaciji, odnosno predoziranju vodom, ovaj fenomen zaista postoji.

Ukoliko niste oprezni, previše vode može dovesti do nekih vrlo nezgodnih simptoma kao što su zbunjenost, dezorijentacija, glavobolja, mučnina i povraćanje. To je sigurno poznato ženama kada, zbog odlaska na ultazvučni pregled kod ginekologa, moraju da popiju veću količinu vode za kratko vreme da bi pregled bio moguć.

Dugoročne posljedice mogu uključiti slabost u mišićima, napade, pa čak i komu, a u ekstremnim slučajevima može doći i do smrti! Ovi simptomi su naravno retki, a da bi do njih došlo potrebne su litre i litre vode, popijene u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Uloga natrijuma

Hiponatremija je stanje kod koga dolazi do pada nivoa natrijuma u krvi. Kada nekoj smesi dodamo previše vode ona postaje razvodnjena, isto se događa sa našom krvi kada pijemo previše vode. Tada dolazi do razvodnjava krvi i ona gubi svoje prirodne soli. Ako nivo natrijuma padne prenisko, voda ulazi u krvne ćelije, što može dovesti do već nabrojanih simptoma.

Prava količina vode

Idealna količina vode koju treba uneti u organizam se razlikuje od osobe do osobe. Ona zavisi od mnogo faktora među kojima su visina, težina, nivo dnevne aktivnosti, ishrana, klima …

Telo bi trebalo osluškivati i zadovoljavati njegove potrebe. Jedno od pravila kaže da pijete vodu onda kad ste žedni jer tako vaše telo daje signal da mu je potrebna voda.

Sa druge strane postoji tvrdnja da onog trenutka kada osetite žeđ, vaše telo je već dehidriralo i da vodu zapravo treba da pijete češće i to po nekoliko gutljaja, pa pravite pauzu, pa onda ponovite to, čak i kada ne osećate žeđ.

Zašto je voda bitna za organizam?

Voda čini 60 odsto naše telesne težine, što govori u prilog tvrdnji da je izuzetno bitna komponenta našeg organizma. Vrlo je važna za naš opstanak i za preživljavanje. Ona je potrebna svakoj ćeliji i tkivu u našem organizmu.

Svakodnevno gubimo vodu kroz disanje, znojenje, mokrenje i slične procese i da bismo to nadoknadili unosimo tečnost.

Voda pomaže telu da održava normalnu telesnu temperaturu. Bez vode nema znojenja, a bez znojenja,u ekstremno toplim uslovima, nema hlađenja tela. Putem vode oslobađamo se toksina iz organizma, bilo kroz mokrenje, kroz znojenje ili redovno pražnjenje creva. Na ovaj način voda utiče na očuvanje kompletnog zdravlja.

Uloga vode je značajna i za održavanje elastičnosti kože. Ona podmazuje zglobove i tako utiče na pokretljivost tela.

Gubljenje dva odsto vode tokom vežbanja može da ugrozi rad mišića i oslabi fizičke performanse.

Voda utiče na rad mozga kao i na nivo energije. Čak i slaba dehidracija može da uspori rad mozga, prouzrokuje lošije raspoloženje i poveća šansu za nastanak glavobolje.

Za regulisanje telesne težine voda ima značajnu ulogu jer ona može da pruži osećaj sitosti i da ubrza metabolizam. Pola litra vode može da ubrza metabolizam čak i do 30 odsto.

Ono što je važno jeste razlika u unosu vode i tečnosti uopšte. Ako je vašem organizmu potrebno 3 litra tečnosti, to ne znači samo vode, tečnost unosimo i putem hrane i drugih napitaka, kao što su sokovi, kafa ili čaj.

