Nećete nikad nositi mobilni u WC dok vršite nuždu, kad ovo pročitate shvatićete posledice

Ne nosite mobilni telefon ili tablet sa sobom tamo gde i carevi idu peške, jer igranje igrica, odgovaranje na e-mailove, sms-ove ili čitanje neugodnih vesti nije dobar ‘uvod’ u ono što tamo morate da obavite, pogotovo ako ste u WC otišli radi velike nužde.

Ako je vaš problem tvrda stolica, dugotrajno sedenje na šolji to neće rešiti. Naprotiv, to samo može dovesti do toga da telo dodatno počne ‘odgađati’ pražnjenje creva, odnosno pogoršati probleme, upozorava poznati internista-gastroenterolog prim. dr. Zvonimir Glumpak iz Poliklinike Glumpak u Bedekovčini.

Ukratko, mobilni telefon nije uzrok, ali dugo sedenje s njim u rukama na toaletu može doprineti tome da razvijete hemeroide i krvarenje kod pražnjenja creva. Osim toga, brojna istraživanja ukazuju na to da je upravo torbica od telefona jedan od predmeta na kojima se može pronaći najviše bakterija povezanih s prljavim rukama i toaletom, poput E.coli, što može dovesti do neugodnih infekcija. Dakle, umesto da čekate stolicu i vreme trošite preskakanjem arkada u nekoj od igrica, koncentrišite se radije na rešavanje problema s probavom.

Glavni način svakako je da promenite ishranu, tako da smanjte unos suve hrane, na primer, sendviča, a koncentrišite se na unos više voća i povrća i izbegavajte tešku i masnu hranu. Na taj način povećaćete unos vlakana rastvorljivih u vodi, koja u dodiru s vodom bubre i tako povećavaju obim hrane u za vreme probave u crevima, što doprinosi bržem pražnjenju creva, objašnjava i posebno ističe prim. dr. Glumpak.

Ukratko, svaki obrok trebao bi da sadržio i porciju povrća, i to posebno zelenog lisnatog povrća (zelena salata, spanać, blitva, kelj), mahunarki (mahune, pasulj, bob, slanutak i sočivo) ili kupusnjača, poput kupusa, karfiola i slično.

Za redovnu probavu su posebno korisne jabuke, kruške i suve šljive, s tim da voće treba jesti s korom, jer ona sadržava najviše vlakana. Vrlo su korisni i kompoti od voća, posebno šljiva, a dobar izbor su i suve šljive, ili smokve, koje ste natopili u čaši vode. Ujutro tu vodu treba popiti i voće pojesti. Preporučuju se i psyllium ljuskice, chia semenke, ili semenke lana, koje možete dodati u voćni šejk, ili jogurt. Bogate su vlaknima, pa se kod problema s probavom preporučuje njihova redovina konzumacija, kaže gastroenterolog dr. Glumpak.

– Pored toga, jako je važno osigurati organizmu puno tečnosti, pre svega kroz konzumaciju obične vode ili laganih povrtnih supa, jer to čini da vlakna koja ste uneli budu delotvorna u podsticanju pražnjenja creva. U tome mogu pomoći i probiotici, pa nećete pogrešiti ako u prehranu uvedete jogurt koji ih sadrži. Mnogima pomaže i konzumacija vode s magnezijumom, pa i to treba uzeti u obzir.

Na kvalitet probave uveliko utiče i redovito kretanje, koje podstiče i aktivnost creva, pa je svakodnevna šetnja jedan od preduslova zdrave probave, dodaje prim dr. Glumpak, a ako je potrebno, mogu pomoći i biljni čajevi.

– Između ostalih, za tu namenu posebno je dobar planinski čaj, kamilica, bekunis, ili čaj od biljke sena, a tek ako ni to ne pomogne u normalizaciji probave, može se razmisliti o laksativima. Ali, pre toga bi se pacijent svakako trebao posavetovati s gastroenterologom i napraviti kolonoskopiju, kako bi se utvrdilo da u crevima nema prepreka za zdravu probavu, odnosno da nema tumora – upozorava prim. dr. Glumpak.

– Svi smo mi različiti kad je u pitanju način na koji funkcioniše organizam, pa neko može imati jednu ili dve stolice na dan, dok je kod drugog uobičajen ritam jednom u dva dana. Valja znati da se normalnim može smatrati sve od jedne stolice u tri dana do tri stolice dnevno. Dakle, manje od jedne stolice u tri dana i više od tri dnevno takođe su razlog za to da obavite pretrage kako bi se utvrdilo da nije u pitanju neki ozbiljan zdravstveni problem – zaključuje prim. dr. Glumpak. Povremena pojava krvi kod jako tvrde stolice verovatno je znak povrede tokom pražnjenja creva pa ne mora biti razlog za paniku, ali ako krvarenja postanu češća, uz neugodan svrab i peckanje oko anusa tokom dana, ne odlažite posetu lekaru.

Jedan od načina da relativno jednostavno podstaknete stolicu kad povremeno ‘zapne’ je podizanje nogu na stočić ili stepenicu koju inače koristite kad trebate da dohvatite nešto visoko na ormariću dok sedite na školjki. Na taj način ćete telo postaviti u položaj sličan čučnju, čime se povećava pritisak na probavne organe, što može olakšati potisak na stolicu. Još jedan jednostavan ‘alat’ su i topli napici ujutro. To mogu biti kafa ili čaj, ili šoljica mlake vode s malo limunovog soka, jer limunska kiselina doprinosi boljoj probavi.

Ne prejedajte se

Problemi sa zatvorom češće se javljaju kod ljudi koji preskaču obroke tokom dana, pa uveče pojedu nekoliko porcija. To povećava rizik od gojaznosti, a ona je takođe jedan od rizika koji povećavaju šanse za probleme sa zatvorom.

Ne odgađajte odlazak u wc

Nije zdravo odgađati odlazak na u toalet kad osetite potrebu za pražnjenjem creva, jer na taj način zadržavate otrovne materije u organizmu. Ako se to događa češće, tako ‘učite’ creva da ‘zaustavljaju’ stolicu, što takođe može uticati na to da se jave problemi s pražnjenjem creva i zatvorom.

Pripazite na lekove

I neki lekovi mogu povećati rizik od zatvora. Među njima su diuretici, pa čak i lekovi koji se piju kad su proletnje alergije u pitanju. Stoga uopšteno, nastojte smanjiti količinu lekova koje pijete ako je to ikako moguće.

Ustanite od računara

Ako radite sedelački posao osam ili više sati na dan, svakih 40 minuta uvedite pauzu od desetak minuta tokom koje ćete prošetati do kuhinje ili ureda kolege, kako biste pokrenuli telo. Dugotrajno sedenje ili ležanje među glavnim su uzročnicima loše probave i zatvora, prenosi 24sata.hr.

