Nema jače kombinacije: Soba bikarbona pomešana sa ovim uljem efikasno pomaže kod čak 24 tegoba

Doktor dr Vilijam Mekrej je detaljno opisao uspeh u lečenju raznih tegoba ricinusovim uljem:

1. Alergije nestaju ako svakog jutra popijete pet kapi ricinusovog ulja.

2. Rane, posekotine i modrice brzo zarastaju kada se nanose ricinusovim uljem.

3. Masiranje stomaka ricinusovim uljem tokom poslednja dva meseca trudnoće sprečava nastanak strija.

4. Povređeni zglob brzo zaceli ako ga umotate u oblog od ricinusovog ulja i ostavite preko noći.

5. Primećeno je značajno smanjenje gubitka sluha ubacivanjem ricinusovog ulja u uvo.

6. Kataraktu možete izlečiti tako što ćete svako veče staviti jednu kap ulja u oko pre spavanja.

7. Primenom komprimova od ricinusovog ulja primećen je nestanak pilonidalne ciste.

8. Smeđe mrlje mogu se izbeliti mešavinom ricinusovog ulja i sode bikarbone.

9. Oslobodite teške alergije na očima tako što ćete utrljati ricinusovo ulje u očne kapke pre spavanja.

10. Smanjite bol u donjem delu leđa primenom obloge od ricinusovog ulja jednom nedeljno.

11. Ublažite hroničnu dijareju stavljanjem komprimova u predelu stomaka.

12. Svakodnevnim primenom obloge za vrat tokom tri meseca možete eliminisati čvorove na glasnim žicama i hroničnu promuklost.

13. Potpuni nestanak tinitusa primećen je oralnim uzimanjem 6-8 kapi ricinusovog ulja dnevno tokom četiri nedelje.

14. Hiperaktivnost se može lečiti primenom obloga od ricinusovog ulja na predelu stomaka.

15. Bradavice nestaju nakon četiri nedelje nanošenja ricinusovog ulja.

16. Naslage kalcijuma na tabanima nestaju svakodnevnom masažom ricinusovim uljem.

17. Primećeno je da rak kože nestaje nakon nanošenja ricinusovog ulja i sode bikarbone.

18. Hrkanje prestaje nakon dve nedelje stavljanja obloga od ricinusovog ulja na stomak.

19. Ubodi pčela brzo zarastaju nakon nanošenja ricinusovog ulja.

20. Možete stimulisati rast kose tako što ćete masirati kosu ricinusovim uljem dnevno dvadeset minuta pre šamponiranja.

21. Primećen je brz oporavak od hepatitisa primenom obloga od ricinusovog ulja.

22. Gljivicu na noktima možete eliminisati tako što ćete svakodnevno koristiti obloge na zahvaćena područja.

23. Korišćenjem opštih obloga, može se lečiti alkoholizam.

24. Redovnom spoljnom primenom ulja možete ukloniti mladež.

Obloge od ricinusovog ulja

Zbog snažnog dejstva na cirkulaciju, ricinusovo ulje se često koristi u oblogama. Sve što vam je potrebno je hladno ceđeno ricinusovo ulje, čista gaza, plastična folija, termofor ili termofor i peškir.

Pre i posle upotrebe obloga očistite kožu rastvorom sode bikarbone.

U zagrejano ulje natopite gazu i stavite na kritično mesto, prekrijte folijom, zatim stavite termofor, umotajte u peškir i držite najmanje sat vremena. Tokom ovog vremena, opustite se i budite mirni.

Obloge možete primeniti 40 dana. Dodajte dovoljno ulja pre svake upotrebe. Uvek zagrejte oblogu pre upotrebe.

Ako ulje promeni boju ili miris, napravite novi oblog.

Kako funkcionišu obloge?

leči zapaljenske procese

smanjiti bol

tonira unutrašnje organe

eliminišu toksine

stimulišu imuni sistem

Gde postaviti obloge?

Obloge se postavlja direktno na bolno mesto.

Za opštu upotrebu ili epilepsiju, oblog se stavlja na područje jetre i mora pokriti područje od grudne kosti do stidne kosti. Njegova širina mora doseći najmanje do pupka i desno – što dalje, to bolje.

Upornost i konzistentnost su veoma važne u lečenju mnogih hroničnih bolesti, pa stavljajte obloge svaki drugi dan.

Masaža protiv grčeva

Ako vaše dete ima gasove i grčeve, pokušajte da ga masirate na sledeći način.

Zagrejte ricinusovo ulje na maksimalnu temperaturu podnošljivu za dete (prvo testirajte na sebi).

Počnite da masirate detetov stomak oko pupka u smeru kazaljke na satu, sve dok ne pokrijete ceo stomak.

Masirajte 10 do 15 minuta, dodajući još ulja ako je potrebno. Dete može da izbaci gasove tokom masaže, ali to je normalno.

Ricinusovo ulje možete koristiti i za masiranje bolnih grudi ili zglobova, kao i raznih drugih tegoba kod kojih je masaža korisna.

Kupka sa ricinusovim uljem

Napunite kadu vodom na temperaturi od 37 stepeni. Pokvasite se, a zatim utrljajte ricinusovo ulje po celom telu.

Kupajte se 20-30 minuta, a zatim temeljno operite telo šamponom. Pazite da ne padnete u kadu.

Ova kupka pomaže kod napetosti mišića, opušta, smanjuje ožiljke, pomaže u oporavku od bolesti i čini zglobove fleksibilnijim.

Napomena: Budite oprezni sa ricinusovim uljem ako vam je dijagnostikovana bolest koja zahvata bilo koji deo digestivnog sistema, uključujući i jetru! Konsultujte se sa svojim lekarom pre uzimanja ovih preparata ako imate opštu digestivnu osetljivost ili patite od više pratećih bolesti.

Soda bikarbona ima alkalna svojstva, a postoje i određena gljivična oboljenja i poremećaji metabolizma koji se mogu pogoršati stalnim ili velikim unosom sode bikarbone.

