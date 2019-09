Nema nam spasa: godišnje će umirati čak 10 miliona ljudi

Sali Dejvis (Sally Davies), glavni britanski zvaničnik zdravstva, upozorila je da otpornost na antibiotike raste, što bi moglo predstavljati veću pretnju opstanku ljudi od klimatskih promena.

Otkriće penicilina četrdesetih godina 20. veka nagovještavalo je zoru antibiotske ere i zauvek unapredilo terapijsku medicinu.

Antibiotici je trebalo da pomognu u borbi protiv bakterijskih infekcija.

A opasne bakterije postaju sve otpornije na njih. Potrošnja antibiotika u poslednjih 20 godina dramatično je porasla, a britanski zavod za javno zdravlje je izvestio o povećanju od 65 odsto u 76 zemalja širom sveta u periodu od 2000. do 2015. godine.

Prekomerna upotreba antibiotika ima ozbiljne posljdice koje vode do ere u kojoj oni više ne deluju protiv bolesti.

– Kao i u slučaju klimatskih promena, mi ljudi to radimo sami sebi, ali to bi moglo da nas ubije pre nego što to učine klimatske promene. Radi se o ozbiljnom problemu, a mi ne ulažemo dovoljno da ga rešimo. Barem deset miliona moglo bi da umre svake godine ako se ne budemo bavili ovim. A to je više nego što u ovom trenutku ima smrti od raka i dijabetesa – rekla je Dejvis.