Nema šta ne leči: Ovaj čaj prepun je vitamina

Zdravlje u šoljici čaja

Zeleni čaj, crni i ulong čaj uvrstaju se u istu familiju zvanu Camellia sinensis. Zeleni čaj se dobija tako što se listovi biljke čaja prvo popare, zatim uviju i osuše. Parenje ubija enzime koji bi inače razložili listove. Upravo taj nedostatak razlaganja daje zelenom čaju jedinstven ukus i na taj način se čuvaju polifenoli, jaki antioksidansi koji mogu da štite od oštećenja ćelija. Pored polifenola, zeleni čaj sadrži fluor, katehine i tanine.

Japanci su otkrili da je jedan katehin u zelenom čaju veoma snažan, a on se naziva epigalokatehin galat. Zahvaljujući ovom katehinu, zeleni čaj nas štiti od raka. Jedna američka studija otkrila je da epigalokatehin galat nagoni ćelije raka da prestanu umnožavanje, zapravo dolazi do sprečavanja stvaranja enzima urokinaze koji je potreban za rast kancerogenih ćelija. Glavni antioksidans zelenog čaja je 100 puta jači od vitamina C i 25 puta snažniji od vitamina E.

Kako zeleni čaj čuva vaše zdravlje?

Šolja čaja daje arterijama infuziju protiv zgrušavanja krvnih pločica. Hemijske supstance u zelenom čaju mogu da spreče nagomilavanje i slepljivanje trombocita, takođe može sprečiti gomilanje LDL holesterola na arterijskim zidovima. Zeleni čaj sadrži tanine, zvane katehine, koje sprečavaju slepljivanje trombocita kao aspirin.

Pored toga što čuva arterije, on omogućava prevenciju bolesti srca. Zbog sadržaja fluora, obezbeđuje antibakterijsko dejstvo, pa nam pomaže u odbrani protiv zubnog karijesa.

Zahavljući katehinima, zeleni čaj ubrzava metabolizam i oslobađa telo od masnoća.

Kako pripremiti šolju zelenog čaja?

Prema kineskoj legendi, ovaj čaj se prvi put pio oko 2.700. godine pre nove ere. U to vreme je kineski car sedeo ispod žbuna čaja i upalo mu je par listovava je u šolju tople vode i od tada se zeleni čaj koristi i veruje se da štiti od raka.

Ukoliko popijemo vreo čaj, može doći do oštećenja grla i jednjaka i do smanjenja lekovitog dejstva. Preporuka je da zagrejete hladnu vodu do pred ključanja (oko 80 stepeni) i prelijte listove zelenog čaja.

Dve šolje zelenog čaja sadrže količinu antioksidanata kao 7 šolja soka od pomorandze i 20 šolja soka od jabuke.

