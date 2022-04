Neobičan simptom na koži ukazuje na nedostatak vitamina D, niste ni svesni šta vam se dešava

Vitamin D ima ogroman uticaj na pravilno funkcionisanje našeg tela. Takođe utiče na zdravlje naših kostiju i zglobova. Štaviše, takođe je odgovoran za pravilno funkcionisanje nervnog sistema, mozga i štitne žlezde . Stručnjaci takođe tvrde da ima svojstva protiv raka. Pored toga, pozitivno utiče na izgled naše kože.

Kožni simptomi nedostatka vitamina D

Kao što smo već spomenuli, mnogi Srbi nisu svesni činjenice da u njihovom telu nedostaje vitamin D. To je zato što se vrlo retko testiramo da proverimo ovaj vitamin. Štaviše, simptomi nedostatka vitamina D se lako zanemaruju, ignorišu ili brkaju sa drugim stanjima.

Na šta treba obratiti posebnu pažnju? Pored pada imuniteta, problema sa kostima i zglobovima, lošijeg raspoloženja, deficit „sunčevog vitamina“ vidljiv je i u stanju kože.

Nedostatak vitamina D najčešće se manifestuje u vidu suve kože . Možemo primetiti ljuštenje epidermisa, crvenilo i neprijatan svrab. Naša koža može biti veoma napeta (posebno na licu) ili proizvodi više sebuma. Na ovaj način naše telo će se boriti protiv prekomerne suvoće.

Ovo je jedan od onih simptoma koji se lako mogu zanemariti. Naročito zimi, kada u našim stanovima rade radijatori, vazduh postaje suv.

Međutim, istraživači tvrde da je kriv nedostatak vitamina D. Njihova analiza, uključujući i onu objavljenu u časopisu Nutrients, to potvrđuje. Rezultati su pokazali da su učesnici sa nižim nivoom vitamina D takođe imali niže prosečne nivoe hidratacije kože.

– Naše otkriće sugeriše vezu između nivoa vitamina D3 u serumu i hidratacije stratum corneuma – zaključuje studija.

Simptomi nedostatka vitamina D

Kako se još manifestuje nedostatak vitamina D u našem telu? Može izazvati, između ostalog, prekomerno opadanje kose ili slabiji imunitet.

Vitamin D takođe utiče na naše blagostanje. Stoga, ako ga nema, možemo primetiti pad raspoloženja i probleme sa spavanjem. U ekstremnim slučajevima, to može dovesti do razvoja depresije. Kod starijih osoba, nedostatak vitamina D povećava rizik od Alchajmerove bolesti .

Kada i u kojim dozama treba uzimati vitamin D?

Lekari preporučuju suplementaciju vitamina D na našoj geografskoj širini, posebno u jesen i zimu (otprilike od oktobra do marta).

Prema GiS-u, to bi trebalo da budu sledeće doze:

2000 IU (50 µg) za dijetetske suplemente namenjene zdravoj populaciji odraslih do 75 godina,

4000 IU (1000 µg) za dijetetske suplemente namenjene samo zdravim osobama starijim od 75 godina.

Ispostavilo se da je važno i doba dana kada uzimamo vitamin D. Prema rečima stručnjaka, to bi trebalo da radimo ujutru . Uzimajući ga kasnije, on neće imati vremena da ga apsorbuje. Ovo uzrokuje nizak nivo vitamina D u krvi, što zauzvrat dovodi do problema sa spavanjem.

Takođe je važno uzimati vitamin D sa hranom jer je rastvorljiv u mastima . Zahvaljujući tome, bolje će se apsorbovati u našem telu, piše Najžena.

