Ni ne slutite koje tri stvari će se desiti ako popijete slanu vodu na prazan stomak

Pomešajte vodu i kašičicu soli i popijte na prazan stomak

Većina ljudi čim otvori oči posegne za prvom jutarnjom kafom, međutim, možda bi trebalo sada da promenite tu naviku.

Kafa na prazan stomak možda i nije idealno rešenje, pa možete da je zamenite sa čašom slane vode.

So u sebi sadrži minerale koji pozitivno deluju na hormon stresa, i pored toga imaju mnogobrojne prednosti po organizam.

1. Hidratacija

Da bi naš organizam funkcionisao normalno, neophodno je da unosimo dovoljnu količinu vode. Nekada se desi da popijemo previše vode, što takođe dovodi do dehidratacije. So je tu da dovede do balansa natrijuma u organizmu i pomogne telu da apsorbuju vodu.

2. Detoksikacija

So je puna minerala, koji će vam pomoći da prirodnim putem izbacite sve toksine iz tela. Takođe ima i antibakterijsko dejstvo koji će vam osloboditi bakterija iz organizma.

3. Varenje

So aktivira zlezde koje ispuštaju potreban protein koji pomaže pri izgradnji hrane. Takođe smanjuje i kiselinu u želudcu, a pomaže i kod nadutosti.

