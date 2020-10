Nije pila kafu mesec dana, desilo se nešto neočekivano

Kafu pijem od šesnaeste godine. Pošto sam prekoračila granicu normalnog konzumiranja kafe, odlučila sam da prestanem neko vreme da je pijem. Evo šta sam osetila

Godinama jutro počinjem ispijanjem kafe, ali pošto sam vremenom izbacila vodu, a pojačala konzumiranje kafe, telo je počelo da se buni. Stoga sam odlučila da prestanem sa konzumiranjem kafe.

1. Smršala sam

Iako sam mislila da se to nikad neće desiti, iako sam sumnjala do besvesti u to, ipak se desilo – smršala sam 3 kg za mesec dana. A kako se to desilo? Naime, čim bih ustala popila bih toplu limunadu sa cimetom. Nakon toga bih popila još dve čaše vode u razmacima od po pola sata, a zatim bih doručkovala.

Pošto bih obično pila kafu umesto doručka, verovala sam da ću se strašno ugojiti. Ali desilo se upravo suprotno. Bar u mom slučaju.

2. Spavala sam mnogo bolje.

Pošto sam pre kafu znala da pijem i u 19h uveče, sada kada sam prestala da je konzumiram – san mi se popravio. Što bi se reklo: „Spavala sam kao klada!“

San mi je bio dublji, spavala sam duže, ali sam takođe i preko dana bila dosta pospana. Pogotovo prve dve nedelje kako sam prestala da pijem kafu.

3. Glavobolje su bile nesnosne

Pošto nikad nisam imala problem sa glavoboljom, ovo mi je bio veliki problem. To je bio pulsirajući bol u slepoočnicama, zatim me toliko boleo potiljak i to svaki put kad bih ustala ili napravila bilo koji nagli pokret. Nakon dve nedelje, glavobolje su postepeno popustile.

4. Dobila sam simptome gripa

Bila sam malaksala, depresivna, samo mi se spavalo i imala sam osećaj da me mišići bole. Kasnije sam saznala da je to bilo zbog odvikavanja od kofeina.

5. Zubi su mi postali belji

Kako nisam pila ni kafu ni čaj, zubi su mi postali belji bar za jednu nijansu.

6. Imala sam problem da se koncentrišem

Bila sam umorna i razdražljiva. Sve mi je smetalo i samo sam htela momenat da se skoncentrišem, ali to je bilo veoma teško. Kako je kofein izlazio iz mog tela, više i bolje sam spavala pa mi se i koncentracija popravila.

7. Imala sam problem sa probavom

Pošto sam godinama navikla da posle prve jutarnje kafe idem u toalet, sada te potrebe nije bilo, što je uslovilo zatvor. Kao što sam već navela, svi ti problemi su nestali nakon dve nedelje.

8. Svuda sam osećala miris kafe

Želja za kafom je bila toliko velika da sam svuda osećala miris kafe. Kasnije mi je objašnjeno da je to jedna vrsta ovisnosti o kofeinu te da telo tako reaguje.

Poenta je da nikako nisam smela naglo prestati da pijem kafu. Postepeno su tegobe nestajale a ja sam se privikavala na nedostatak kofeina.

Danas je tačno mesec dana od prestanka ispijanja kofeina. Pijem mnogo više vode i osećam se bolje. Možda bih bolje efekte imala da sam pila samo jednu šoljicu kafe ujutru i da sam nastavila da više pijem kafu, ali ja sam se ipak odlučila za radikalan potez.

