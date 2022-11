Nije šija nego UKOČEN VRAT: Evo kako da UKLONITE BOL za samo 90 sekundi (video)

Ukočen vrat je posledica skraćenja vratnog mišića, do kojeg dolazi kada vrat držimo u neprirodnom položaju, bilo da smo budni ili da spavamo. Tako, na primer, bol možemo da osetimo kada spavamo na jastuku koji je prenizak ili previsok, ili kada spavamo na stomaku sa glavom okrenutom na stranu.

Američki kiropraktičar dr Alan Mendel nudi 3 rešenja za ovaj problem. Možete da probate samo jednu vežbu ili sve tri. Pročitajte u nastavku.

Vežba broj 1 za ukočen vrat

Prstima suprotne ruke sa strane vrata koja boli (desna ruka/leva strana vrata, leva ruka/desna strana vrata) pritisnite ukočen vrat i okrenite glavu u stranu dok ne osetite bol. Dok prstima stiskate bolno mesto, okrenite glavu što više možete u stranu. Zatim prstima istegnite mišić prema unutra, odnosno prema ključnoj kosti.

Vežba broj 2

Kao i u prvoj vežbi, rukom suprotnom od strane vrata koja boli, uhvatite vrh glave, okrenite glavu za 45 stepeni i povucite je nadole. Zadržite 15 do 20 sekundi, opustite se i povucite još više i zadržite 15 do 20 sekundi. Vratite se u uspravni položaj, pa glavu ponovo povucite nadole, zadržite 15 do 20 sekundi, opustite se i povucite još jače.

Vežba broj 3

U ovoj vežbi se koristi ista ruka kao i bolna strana vrata (desna ruka/desna strana vrata, leva ruka/leva strana vrata). Stisnite ruku u pesnicu, pritisnite ukočen vrat gde vas boli i naslonite glavu na šaku. Ako osetite bol, vežbu radite na ispravan način. Budite u ovom položaju 15 do 20 sekundi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.