Novinarka je svako jutro pila đumbir, a ovo je njeno iskustvo nakon punih mesec dana

Đumbir je moćna namirnica, koju mnogi nažalost retko ili uopšte ne konzumiraju. Oni koji ga koriste, to čine s vremena na vreme, kada osete znake prehlade. Ili ga dodaju u sok ili čaj kada se osete posebno umornim, ali on vam mnogo može pomoći sa celokupnim imunitetom i odbranom od virusa i to tokom cele godine, a svoje iskustvo konzumiranja soka od đumbira tokom mesec dana opisala je i novinarka Glamura, Meg Valters.

Kako je Meg navela, stalno je osećala umor i odlučila je da isproba sok koji je poslednjih godina postao vrlo popularan, pa ga redovno konzumiraju i mnoge poznate ličnosti.

“Bila sam u teškom stanju. Stalno umorna i kao da sam se ljuljala na ivici izgaranja. Budila sam se s glavoboljom. Pročitala sam intervju sa glumicom Anom Kendrik u kojem ona tvrdi da je “čarobni” sok đumbira zaista štitio od bolesti i održavao je u životu. I tako sam krenula da konzumiram đumbir“, rekla je Meg.

Fr on my wellness girly shit I’ve been drinking athletic greens + a homemade ginger shot every morning for the past few weeks pic.twitter.com/VUsmFbh8Kn

— alana 🫐 (@cassavacunt) March 22, 2023