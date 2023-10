Obavezno probajte: Samo 2 korenčića dnevno poboljšaće vam kvalitet života

Karanfilić je i danas važan začin koji mnogim jelima daje poseban ukus.

Ali pažnju više privlače njegova brojna lekovita svojstva koja proizilaze iz njegovog sastava.

Karanfilići su neotvoreni mirisni ružičasti cvetni pupoljci zimzelenog stabla karanfilića iz Indonezije. Oni su jedan od najpopularnijih začina u svetu. Pored slatkog ukusa koji daju jelima koja se dodaju, karanfilići su poznati po svojim lekovitim svojstvima.

1. Ojačavaju imuni sistem

Karanfilići su jedna od najboljih namirnica za imunitet jer povećavaju količinu belih krvnih zrnaca u telu, što nam pomaže da se borimo protiv infekcija. I to je sve zahvaljujući vitaminu C koji sadrže.

2. Poboljšavaju probavu

Karanfilići mogu da se koriste kao lek za probavu, jer povećavaju lučenje probavnih enzima. Oni takođe smanjuju mučninu. Da ne spominjemo da su karanfilići prepuni vlakana, koja poboljšavaju zdravlje probave i sprečavaju zatvor. Najbolji način za tretiranje probavnih problema sa karanfilićima je da se konzumiraju u obliku praha ili pečeni u medu.

3. Oslobađaju vas zubobolje

Ovaj začin ima i lokalna anestetička svojstva. Ako imate zubobolju, postavite karanfilić iznad zuba koji vas boli kako biste eliminisali neprijatnost dok ne dođete do stomatologa.

4. Doprinose zdravlju jetre

Jetra je odgovorna za detoksikaciju našeg tela i metabolizam lekova koje uzimamo. Eugenol prisutan u ulju karanfilića poboljšava funkciju jetre.

5. Pomažu ublažavanju bola i upala u telu

Eugenol takođe ima analgetičke i antiupalne osobine. Jedan od načina da to iskoristite jeste da koristite ovaj začin kao sredstvo za glavobolju. To možete da uradite na jedan od dva načina: konzumirajte ih ili koristite lokalno. Ako želite da ih konzumirate, možete da pomešate prah karanfilića i so u čaši mleka i popijete kako biste smanjili glavobolju. Ako želite da ga koristite lokalno, možete da umočite karanfiliće u kokosovo ulje i masirate deo između čela i ušiju kako biste smanjili bol.

6. Dobri su za kosti i zglobove

Karanfilići sadrže određene elemente kao što su flavonoidi, mangan i eugenol koji poboljšavaju zdravlje kostiju i zglobova. Ove supstance povećavaju gustinu kostiju, one su uključene u stvaranje koštanog tkiva i prenose zdrave minerale u naše kosti.

7. Imaju antibakterijska svojstva

Studija sprovedena na Univerzitetu u Buenos Ajresu testirala je karanfiliće protiv nekih ozbiljnih bakterija, kao što su Ešerihija koli i stafilokoke. Istraživanje je pokazalo da ulje karanfilića efikasno uklanja te bakterije. Postoji čak i recept za biljnu vodicu za ispiranje usta sa uljem čajevca, karanfilićima i bosiljkom. Prema Odeljenju za parodontologiju na Univerzitetu Luven u Belgiji, ova prirodna voda za ispiranje usta može da poboljša zdravlje desni i smanji količinu bakterija i kamenca u ustima nakon što se koristi samo 21 dan.

8. Puni su antioksidanata

Karanfilići su broj jedan i najmoćniji izvor polifenola. Polifenoli su mikronutrijenti koje apsorbujemo kada jedemo biljke. Imaju velike koristi za naše telo: snižavaju holesterol i krvni pritisak, poboljšavaju funkciju i fleksibilnost arterija i povećavaju dugovečnost.

9. Mogu da pomognu u regulisanju nivoa šećera u krvi

Karanfilići su savršeni za osobe sa problemima šećera u krvi, kao što je dijabetes, jer se ponašaju kao insulin u samom telu. Pomažu izvozu viška šećera iz krvi u vaše ćelije, vraćanje ravnoteže i održavanje šećera u krvi pod kontrolom.

10. Usporavaju zgrušavanje krvi

Poznato je da eugenol koji se nalazi u karanfiliću usporava zgrušavanje krvi. Samo imajte na umu da može loše da reaguje sa lekovima za razređivanje krvi.

Konsultovanje sa lekarom je neophodno pre nego što počnete da unosite više karanfilića u vašu ishranu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.