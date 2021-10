Obloga od ove biljke umiriće svaki kašalj

Ukoliko patite od bronhitisa, jakog kašlja i bilo koje druge infekcije disajnog sistema, preporučuju se obloge od lovora.

Obloge se umaču u vodu u kojoj se kuvao lovor i previjaju na pluća.

Lekovito dejstvo ima i čaj od listova lovora, naročito u slučaju da patite od nadimanja. Uz to, listovi lovora smiruju želudačne tegobe, podstiču apetit i izlučivanje probavnih sokova.

Delujući kao emenagog, listovi lovora mogu da podstaknu redovnu i normalnu menstruaciju. Njihova primena pomaže i u ublažavanju menstrualnih bolova. Takođe, koriste se i za lečenja vaginalnog sekreta, piše Magazin Novosti.

Jedna od manje poznatih prednosti korišćenja lovora jeste njegova prirodna umirujuća moć. Lovorovi listovi snižavaju nivo stresnih hormona u telu.

S obzirom na to da je lovor bogat vitaminom A i vitaminom C, kao i mineralom cinkom, ima važnu ulogu u održavanju snažnog i zdravog imuniteta. Vitamin A osigurava zdravu membranu sluznice očiju, nosa, usta, grla, pluća i probavnog sistema. Vitamin C ima antibakterijsko i antivirusno svojstvo, čime jača imunološki sistem.

Prema brojnim istraživanjima, eterično ulje lovora pokazuje izuzetna antigljivična i antiseptička svojstva. Lovor kao antiseptik štiti rane od infekcija i sprečava rast bakterija.

Čaj od lista

Za pripremu čaja od lovora, uzmite list svežeg ili sušenog usitnjenog lovora i prelijte ga sa 2 dl ključale vode. Šoljicu poklopite i nakon pola sata procedite. Pijte jednu do dve šoljice dnevno, pre jela.

