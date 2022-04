Obratite pažnju: 5 znakova da telu nedostaje vitamin E

Većina ljudi ne pati od nedostatka ovog vitamina, on se obično javlja kod onih koji ne mogu da apsorbuju hranjive materije iz hrane kao što su osobe koje pate od Kronove bolesti ili cistične fibroze.

Ali, kako kaže doktor opšte medicine Kristen Elizabet Holc, ukoliko imate nedostatak vitamina E, postoje ključni simptomi na koje bi trebalo da obratite pažnju.

1. Slabost

Ukoliko ne unosite dovoljno vitamina E, vaši mišići trpe oksidativni stres, što dovodi do slabosti.

2. Utrnulost

Nedostatak vitamina E može da izazove perifernu neuropatiju, odnosno utrnulost u rukama i stopalima.

3. Problemi sa koordinacijom

Još jedan neželjeni efekat manjka vitamina E u organizmu je loša koordinacija. Naime, nedostatak ovog vitamina može da dovede do razbijanja određenih neurona u mozgu koji su ključni za kontrolu pokreta.

4. Oštećenje vida

Svetlosni receptori u mozgu mogu da pretrpe oštećenje ukoliko ne unosite dovoljnu količinu vitamina E kroz namirnice. To vremenom može da dovede do oštećenja vida, najčešće do zamagljenosti.

5. Oslabljen imunitet

Kad imuni sistem ne funkcioniše kako bi trebalo, organizmu postaje teže da se izbori protiv infekcija i bolesti. Vitamin E je ključan u pomaganju imunom sistemu, jer podržava rast T-ćelija koje pomažu u borbi protiv infekcija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.