Od ovog poremećaja pati više od pola sveta, prema velikoj analizi brojnih studija

Ako redovno patite od nasumičnih glavobolja, pritiska u glavi ili žestokih simptoma migrene, kao što su mučnina, osetljivost na svetlo i povraćanje, sigurno niste sami. Zapravo, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, glavobolje preuzimaju ulogu najraširenijeg poremećaja nervnog sistema.

Prema novom istraživanju, objavljenom u The Journal of Headache and Pain, čak 52 posto svetske populacije pati od strašnih glavobolja i migrena. Istraživanje su sproveli Norveški univerzitet nauka i tehnologije i bolnica St. Olavs u Trondheimu.

Analiza brojnih studija u rasponu od skoro 60 godina

Naučnici su analizirali studije koje su se sprovodile u razdoblju od 59 godina, od 1961. do 2020. godine. Njihov zadatak bio da se uporede, razumeju i ažuriraju najčešća stanja od kojih pojedinci pate na globalnom nivou.

Većina ispitanih osoba bila je u starosnoj grupi od 20 do 65 godina, a neki od njih su bili stariji od 65 godina, dok je bilo i dece od 5 godina.

Vrste glavobolje kod ispitanika kategorizovane su na sledeći način: 52 posto su bile obične glavobolje, 14 posto bile su migrene, 26 posto su bile glavobolje tenzijskog tipa (TTH), a 4.6 posto su bile glavobolje koje su trajale 15 dana ili dulje, s ponavljanjem svakog meseca. 15.8 posto osoba širom sveta imalo je glavobolju svaki dan. Trajanje je variralo kod pojedinaca i prema geografskim lokacijama.

Prema riječima autora studije, Larsa Džejkoba Stovnera, otkrili su da je rasprostranjenost poremećaja glavobolje i dalje visoka u celom svetu. „Trebalo bi da nastojimo da smanjimo ovaj teret prevencijom i boljim lečenjem. Ova studija nam pomaže da razumemo kako da poboljšamo naše metode“, rekao je, a prenosi Eat This, Not That.

